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Групата на ЦСКА за битката срещу Локомотив (Пловдив)

  • 12 апр 2025 | 10:14
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Групата на ЦСКА за битката срещу Локомотив (Пловдив)
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Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (Пловдив)

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешния домакински мач на "червените" срещу Локомотив (Пловдив) от 29-ия кръг на efbet Лига.

Ще успее ли ЦСКА да влоши ситуацията в Локомотив (Пд)?
Ще успее ли ЦСКА да влоши ситуацията в Локомотив (Пд)?

Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров 21. Фьодор Лапоухов 15. Тибо Вион 4. Адриан Лапеня 5. Лумбард Делова 6. Лиъм Купър 13. Браян Кордоба 18. Мика Пинто 19. Иван Турицов 3. Сейни Санянг 99. Джеймс Ето’о 7. Улаус Скаршем 30. Петко Панайотов 8. Станислав Шопов 73. Илиан Илиев 22. Джейсън Локило 29. Иван Тасев 11. Матиас Фаетон 28. Йоанис Питас 91. Йоан Борносузов

Наказан: Джонатан Линдсет.
Контузени: Густаво Бусато, Аарон Исека, Зюмюр Бютучи, Марселино Кареасо, Георги Чорбаджийски.

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