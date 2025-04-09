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  3. Александър Томаш определи група от 20 футболисти за битката на "Тича"

Александър Томаш определи група от 20 футболисти за битката на "Тича"

  • 9 апр 2025 | 10:42
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Слушай на живо: Черно море - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешното гостуване на Черно море в първи полуфинален сблъсък за Sesame Купа на България.

Високо напрежение на "Тича": Черно море срещу ЦСКА в полуфинал №1
Високо напрежение на "Тича": Черно море срещу ЦСКА в полуфинал №1

Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров 21. Фьодор Лапоухов 15. Тибо Вион 4. Адриан Лапеня 6. Лиъм Купър 13. Браян Кордоба 18. Мика Пинто 19. Иван Турицов 3. Сейни Санянг 26. Марселино Кареасо 99. Джеймс Ето’о 7. Улаус Скаршем 30. Петко Панайотов 73. Илиан Илиев 22. Джейсън Локило 29. Иван Тасев 10. Джонатан Линдсет 16. Георги Чорбаджийски 28. Йоанис Питас 91. Йоан Борносузов

Наказани: Матиас Фаетон, Станислав Шопов, Лумбард Делова.
Контузени: Густаво Бусато, Аарон Исека, Зюмюр Бютучи.

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