Резултати, голмайстори и класиране след 23-ия кръг на Елитната група до 16 години

Лидерите в класирането не допуснаха грешки в 23-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец спечели гостуването си на ЦСКА, Септември победи Славия като гост, Левски и Локомотив не се победиха, докато Национал постигна успех над Ботев.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Славия - Септември 0:2

0:1 Виктор Добрев (43')

0:2 Виктор Добрев (54')

ЦСКА - Лудогорец 1:3

0:1 Преслав Стойков (1')

0:2 Тимур Мустафа (25')

0:3 Кристиян Желев (49')

1:3 Любомир Праматаров (82')

Левски - Локомотив (Пловдив) 1:1

1:0 Денис Милетиев (5')

1:1 Васил Йорданов (77')

Национал - Ботев (Пловдив) 3:1

1:0 Калоян Симеонов (25')

2:0 Валери Георгиев (45'+1)

2:1 Иван Филипов (49')

3:1 Божидар Петров (71')

Втора осмица:

Хебър - Пирин 0:2

0:1 Кевин Шериф (39')

0:2 Христо Попадийн (84')

Спартак (Плевен) - Етър 1:2

0:1 Юзджан Алиманов (9')

0:2 Борис Борисов (88')

1:2 Калоян Петров (90')

Звезденбург - Арда 1:2

1:0 Мехмед Тодоров (31')

1:1 Беркай Осман (59')

1:2 Стоил Стоилов (87')

Пловдив 2015 - Дунав 2:1

1:0 Павлин Люцканов (20')

2:0 Васил Симеонски (74')

2:1 Стефан Чукурлиев (90'+2)