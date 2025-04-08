Резултати, голмайстори и класиране след 23-ия кръг на Елитната група до 16 години

Лидерите в класирането не допуснаха грешки в 23-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец спечели гостуването си на ЦСКА, Септември победи Славия като гост, Левски и Локомотив не се победиха, докато Национал постигна успех над Ботев.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Славия - Септември 0:2
0:1 Виктор Добрев (43')
0:2 Виктор Добрев (54')
ЦСКА - Лудогорец 1:3
0:1 Преслав Стойков (1')
0:2 Тимур Мустафа (25')
0:3 Кристиян Желев (49')
1:3 Любомир Праматаров (82')
Левски - Локомотив (Пловдив) 1:1
1:0 Денис Милетиев (5')
1:1 Васил Йорданов (77')
Национал - Ботев (Пловдив) 3:1
1:0 Калоян Симеонов (25')
2:0 Валери Георгиев (45'+1)
2:1 Иван Филипов (49')
3:1 Божидар Петров (71')
Втора осмица:
Хебър - Пирин 0:2
0:1 Кевин Шериф (39')
0:2 Христо Попадийн (84')
Спартак (Плевен) - Етър 1:2
0:1 Юзджан Алиманов (9')
0:2 Борис Борисов (88')
1:2 Калоян Петров (90')
Звезденбург - Арда 1:2
1:0 Мехмед Тодоров (31')
1:1 Беркай Осман (59')
1:2 Стоил Стоилов (87')
Пловдив 2015 - Дунав 2:1
1:0 Павлин Люцканов (20')
2:0 Васил Симеонски (74')
2:1 Стефан Чукурлиев (90'+2)