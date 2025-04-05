Александър Томаш определи групата на ЦСКА за мача с Ботев (Враца)

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Треньорският щаб на ЦСКА определи първоначална група от 21 футболисти за днешното гостуване на Ботев (Враца) от 28-ия кръг нa efbet Лига. Непосредствено преди двубоя ще стане ясен списъкът с 20 играчи, които ще бъдат вписани в протокола.

ЦСКА няма право на грешка във Враца

Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров 21. Фьодор Лапоухов 15. Тибо Вион 4. Адриан Лапеня 5. Лумбард Делова 6. Лиъм Купър 13. Браян Кордоба 18. Мика Пинто 19. Иван Турицов 3. Сейни Санянг 26. Марселино Кареасо 99. Джеймс Ето’о 7. Улаус Скаршем 30. Петко Панайотов 73. Илиан Илиев 22. Джейсън Локило 11. Матиас Фаетон 10. Джонатан Линдсет 8. Станислав Шопов 16. Георги Чорбаджийски 28. Йоанис Питас Наказани: няма. Контузени: Густаво Бусато, Аарон Исека, Зюмюр Бютучи.