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Душан Косич: Всяка точка е важна

  • 3 апр 2025 | 16:50
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Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели мнението си след нулевото равенство с Хебър в Пазарджик. Наставникът на "смърфовете" заяви, че всяка точка е важна за неговия отбор в битката за спасение.

"Ако погледнем как се разви целият двубой, резултатът е справедлив. Момчетата, които играха днес, вложиха сериозни усилия. Можем да играем по-добре, но знаем, че след като постигнахме голям успех над Лудогорец, чисто емоционално положението на футболистите е различно.

Хебър пропиля добра възможност за успех срещу десетима от Локомотив (Пд)
Хебър пропиля добра възможност за успех срещу десетима от Локомотив (Пд)

Затова трябваше днес да сме практични и да се опитаме да спечелим. Момчетата дадоха всичко от себе си. Ние се борим за оцеляване, затова всяка точка е важна. Доволен съм от представянето на Димитър Илиев", каза Косич.

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Снимки: Startphoto

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