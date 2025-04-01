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Резултати, голмайстори и класиране след 22-рия кръг на Елитната група до 16 години

  • 1 апр 2025 | 15:53
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Лидерите в класирането не допуснаха грешки в 22-рия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец спечели гостуването си на Славия, Септември победи Национал като гост, Левски и Ботев не се победиха, докато Локомотив постигна минимален успех над ЦСКА.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Славия - Лудогорец  0:2
0:1 Ястиян Георгиев (57')
0:2 Николай Попов (62')

Национал - Септември  0:4
0:1 Виктор Добрев (48')
0:2 Димитър Маринов (56')
0:3 Андрей Грозданов (70')
0:4 Димитър Маринов (81')

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА  1:0
1:0 Стилян Лазаров (8')

Левски - Ботев (Пловдив) 1:1
1:0 Георги Камбитов (11') д
1:1 Петър Байраков (47')

Втора осмица:

Етър - Пловдив 2015  3:2
1:0 Гюнай Ахмедов (9')
1:1 Павлин Люцканов (16')
1:2 Константин Тодоров (34')
2:2 Кристиан Павлов (45')
3:2 Александър Тодоров (65')

Спартак (Плевен) - Пирин 0:3 
0:1 Наско Атанасов (75')
0:2 Наско Атанасов (77')
0:3 Манол Данчев (86')

Хебър - Арда 0:0

Звезденбург - Дунав 0:2
0:1 Стефан Чукурлиев (51')
0:2 Диян Тодоров (64')

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