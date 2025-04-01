Резултати, голмайстори и класиране след 22-рия кръг на Елитната група до 16 години

Лидерите в класирането не допуснаха грешки в 22-рия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец спечели гостуването си на Славия, Септември победи Национал като гост, Левски и Ботев не се победиха, докато Локомотив постигна минимален успех над ЦСКА.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Славия - Лудогорец 0:2
0:1 Ястиян Георгиев (57')
0:2 Николай Попов (62')
Национал - Септември 0:4
0:1 Виктор Добрев (48')
0:2 Димитър Маринов (56')
0:3 Андрей Грозданов (70')
0:4 Димитър Маринов (81')
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1:0
1:0 Стилян Лазаров (8')
Левски - Ботев (Пловдив) 1:1
1:0 Георги Камбитов (11') д
1:1 Петър Байраков (47')
Втора осмица:
Етър - Пловдив 2015 3:2
1:0 Гюнай Ахмедов (9')
1:1 Павлин Люцканов (16')
1:2 Константин Тодоров (34')
2:2 Кристиан Павлов (45')
3:2 Александър Тодоров (65')
Спартак (Плевен) - Пирин 0:3
0:1 Наско Атанасов (75')
0:2 Наско Атанасов (77')
0:3 Манол Данчев (86')
Хебър - Арда 0:0
Звезденбург - Дунав 0:2
0:1 Стефан Чукурлиев (51')
0:2 Диян Тодоров (64')