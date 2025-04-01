Резултати, голмайстори и класиране след 22-рия кръг на Елитната група до 16 години

Лидерите в класирането не допуснаха грешки в 22-рия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец спечели гостуването си на Славия, Септември победи Национал като гост, Левски и Ботев не се победиха, докато Локомотив постигна минимален успех над ЦСКА.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Славия - Лудогорец 0:2

0:1 Ястиян Георгиев (57')

0:2 Николай Попов (62')

Национал - Септември 0:4

0:1 Виктор Добрев (48')

0:2 Димитър Маринов (56')

0:3 Андрей Грозданов (70')

0:4 Димитър Маринов (81')

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1:0

1:0 Стилян Лазаров (8')

Левски - Ботев (Пловдив) 1:1

1:0 Георги Камбитов (11') д

1:1 Петър Байраков (47')

Втора осмица:

Етър - Пловдив 2015 3:2

1:0 Гюнай Ахмедов (9')

1:1 Павлин Люцканов (16')

1:2 Константин Тодоров (34')

2:2 Кристиан Павлов (45')

3:2 Александър Тодоров (65')

Спартак (Плевен) - Пирин 0:3

0:1 Наско Атанасов (75')

0:2 Наско Атанасов (77')

0:3 Манол Данчев (86')

Хебър - Арда 0:0

Звезденбург - Дунав 0:2

0:1 Стефан Чукурлиев (51')

0:2 Диян Тодоров (64')