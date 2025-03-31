Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 31 март 2025 | 18:31
  • 312
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Елитната група до 17 години

Без грешки за лидерите през 22-ия кръг на Елитната група до 17 години. Левски направи обрат на Лаута срещу Локомотив, Септември се справи с Национал, ЦСКА победи ЦСКА 1948, докато Лудогорец не остави шансове на Ботев.

Ето всички резултати:

Национал - Септември 0:4
0:1 Никола Генчев (7')
0:2 Васил Василев (26') д
0:3 Калоян Стоянов (58')
0:4 Теодор Гюров (73')

ЦСКА 1948 - ЦСКА 1:2
0:1 Давид Георгиев (29')
0:2 Александър Донев (48')
1:2 Калоян Деянски (85')

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 4:0 
1:0 Илиян Гатински (32')
2:0 Максим Минков (52')
3:0 Максим Минков (67')
4:0 Иван Тодоров (81')

Локомотив (Пловдив) - Левски 1:2
1:0 Марин Раленеков (6') д
1:1 Иво Мотев (59')
1:2 Александър Калчев (74')

Черно море -  Пловдив 2015 1:1
0:1 Даниел Минев (68')
1:1 Стефан Монев (85')

Хебър - Пирин 0:1 
0:1 Калоян Ангелов (52')

Берое - Славия 0:1
0:1 Александър Александров (65')

Фратрия - Етър 3:2

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Силен мач за Добруджа и нови важни три точки

Силен мач за Добруджа и нови важни три точки

  • 31 март 2025 | 18:52
  • 7678
  • 5
Ето каква е санкцията за Левски след ексцесиите от мача с Ботев (Пловдив)

Ето каква е санкцията за Левски след ексцесиите от мача с Ботев (Пловдив)

  • 31 март 2025 | 16:08
  • 22675
  • 98
Манол Иванов: Сираков каза "ако кажете, прекратявам и няма да строим", разтрепери му се ръката

Манол Иванов: Сираков каза "ако кажете, прекратявам и няма да строим", разтрепери му се ръката

  • 31 март 2025 | 15:50
  • 16726
  • 13
Нога на среща с ръководството на НСА

Нога на среща с ръководството на НСА

  • 31 март 2025 | 15:34
  • 1067
  • 0
Левски ще тренира три пъти преди домакинството на ЦСКА 1948

Левски ще тренира три пъти преди домакинството на ЦСКА 1948

  • 31 март 2025 | 15:15
  • 1438
  • 1
Берое организира среща на феновете и играчи

Берое организира среща на феновете и играчи

  • 31 март 2025 | 15:08
  • 915
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето каква е санкцията за Левски след ексцесиите от мача с Ботев (Пловдив)

Ето каква е санкцията за Левски след ексцесиите от мача с Ботев (Пловдив)

  • 31 март 2025 | 16:08
  • 22675
  • 98
Силен мач за Добруджа и нови важни три точки в битката за промоция

Силен мач за Добруджа и нови важни три точки в битката за промоция

  • 31 март 2025 | 18:52
  • 7678
  • 5
Лечева продължава да издирва Костадинова - екипът ѝ се позова на Устава на БОК

Лечева продължава да издирва Костадинова - екипът ѝ се позова на Устава на БОК

  • 31 март 2025 | 16:18
  • 6372
  • 15
Григор падна с три места след "Мастърс"-а в Маями

Григор падна с три места след "Мастърс"-а в Маями

  • 31 март 2025 | 08:52
  • 19705
  • 7
Новият директор на Арсенал е свел избора за нов нападател до четирима играчи

Новият директор на Арсенал е свел избора за нов нападател до четирима играчи

  • 31 март 2025 | 11:27
  • 16788
  • 3
Очаквайте на живо: Рилски спортист и Черно море ще се надлъгват в Самоков

Очаквайте на живо: Рилски спортист и Черно море ще се надлъгват в Самоков

  • 31 март 2025 | 18:00
  • 844
  • 0