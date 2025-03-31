Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Елитната група до 17 години

Без грешки за лидерите през 22-ия кръг на Елитната група до 17 години. Левски направи обрат на Лаута срещу Локомотив, Септември се справи с Национал, ЦСКА победи ЦСКА 1948, докато Лудогорец не остави шансове на Ботев.

Ето всички резултати:

Национал - Септември 0:4

0:1 Никола Генчев (7')

0:2 Васил Василев (26') д

0:3 Калоян Стоянов (58')

0:4 Теодор Гюров (73')

ЦСКА 1948 - ЦСКА 1:2

0:1 Давид Георгиев (29')

0:2 Александър Донев (48')

1:2 Калоян Деянски (85')

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 4:0

1:0 Илиян Гатински (32')

2:0 Максим Минков (52')

3:0 Максим Минков (67')

4:0 Иван Тодоров (81')

Локомотив (Пловдив) - Левски 1:2

1:0 Марин Раленеков (6') д

1:1 Иво Мотев (59')

1:2 Александър Калчев (74')

Черно море - Пловдив 2015 1:1

0:1 Даниел Минев (68')

1:1 Стефан Монев (85')

Хебър - Пирин 0:1

0:1 Калоян Ангелов (52')

Берое - Славия 0:1

0:1 Александър Александров (65')

Фратрия - Етър 3:2