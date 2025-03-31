Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Елитната група до 17 години

Без грешки за лидерите през 22-ия кръг на Елитната група до 17 години. Левски направи обрат на Лаута срещу Локомотив, Септември се справи с Национал, ЦСКА победи ЦСКА 1948, докато Лудогорец не остави шансове на Ботев.
Ето всички резултати:
Национал - Септември 0:4
0:1 Никола Генчев (7')
0:2 Васил Василев (26') д
0:3 Калоян Стоянов (58')
0:4 Теодор Гюров (73')
ЦСКА 1948 - ЦСКА 1:2
0:1 Давид Георгиев (29')
0:2 Александър Донев (48')
1:2 Калоян Деянски (85')
Лудогорец - Ботев (Пловдив) 4:0
1:0 Илиян Гатински (32')
2:0 Максим Минков (52')
3:0 Максим Минков (67')
4:0 Иван Тодоров (81')
Локомотив (Пловдив) - Левски 1:2
1:0 Марин Раленеков (6') д
1:1 Иво Мотев (59')
1:2 Александър Калчев (74')
Черно море - Пловдив 2015 1:1
0:1 Даниел Минев (68')
1:1 Стефан Монев (85')
Хебър - Пирин 0:1
0:1 Калоян Ангелов (52')
Берое - Славия 0:1
0:1 Александър Александров (65')
Фратрия - Етър 3:2