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  3. Берое 0:0 Арда, един българин сред титулярите на "зелените"

Берое 0:0 Арда, един българин сред титулярите на "зелените"

  • 30 март 2025 | 12:37
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Берое 0:0 Арда, един българин сред титулярите на "зелените"

Берое и Арда (Кърджали) играят при 0:0. Срещата под Аязмото започна в 13:30 часа с първия съдийски сигнал на Волен Чинков.

Берое 0:0 Арда (Кърджали)

Стартовите състави:

Берое: 1. Артур Мота, 2. Ойер Сариеги, 4. Франко Минго, 8. Сегундо Пачаме, 10. Уерик Каетано, 11. Исмаел Ферер, 14. Викторио Вълков, 17. Хуан Карлос Пинеда, 19. Карлос Алгара, 21. Алберто Салидо, 25. Жоао Мигел.

Арда (Кърджали): 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 6. Пламен Крачунов, 9. Чинонсо Офор, 10. Борислав Цонев, 19. Тонислав Йорданов, 21. Вячеслав Велев, 33. Иван Тилев, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 99. Станислав Иванов.

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