Иван Минчев и Владимир Николов пропускат мача на Славия срещу Черно море

Иван Минчев и Владимир Николов пропускат гостуването на Славия във Варна срещу Черно море. Капитанът Минчев ще отсъства, тъй като все още се възстановява от контузия в глезена, докато нападателят Николов е наказан заради натрупани жълти картони.

Групата на "белите": Николай Кръстев, Иван Андонов, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Жордан Варела, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Ивайло Найденов, Мохамед Досо, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Чунг До, Айкут Рамадан, Емил Стоев, Роберто Райчев, Денислав Александров, Васил Казълджиев, Любомир Костов.