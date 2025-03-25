Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Елитната група до 17 години

В неделя се изигра 21-ия кръг в Елитната група до 17 години. Левски стигна до минимален успех над Национал, ЦСКА постигна обрат над Лудогорец, Септември разгроми ЦСКА 1948, докато Локомотив спечели дербито на Пловдив.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
ЦСКА - Лудогорец 2:1
0:1 Максим Минков (25')
1:1 Никола Теов (54')
2:1 Калоян Пулев (60') д
Септември - ЦСКА 1948 7:0
1:0 Борислав Стоичков (21')
2:0 Борислав Стоичков (36')
3:0 Васил Василев (43')
4:0 Калоян Стоянов (49')
5:0 Борислав Стоичков (59')
6:0 Велин Димитров (81')
7:0 Димитър Ценов (87')
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 1:2
0:1 Николай Димитров (59')
0:2 Тодор Гергишанов (67') д
1:2 Габриел Керезов (86')
Левски - Национал 1:0
1:0 Стоян Лазаров (39')
Втора осмица:
Пловдив 2015 - Берое 1:0
1:0 Атанас Костов (42')
Пирин - Фратрия 1:1
1:0 Ивайло Иванов (6')
1:1 Стефан Стефанов (36') д
Етър - Черно море 1:2
0:1 Димитър Кичуков (34')
0:2 Боян Русинов (71')
1:2 Калоян Иванов (86')
Славия - Хебър 4:1
1:0 Ивайло Димитров (17')
1:1 Мирослав Миков (36')
2:1 Александър Александров (41')
3:1 Велизар Ветов (55')
4:1 Димитър Генов (72')