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Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 25 март 2025 | 19:32
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В неделя се изигра 21-ия кръг в Елитната група до 17 години. Левски стигна до минимален успех над Национал, ЦСКА постигна обрат над Лудогорец, Септември разгроми ЦСКА 1948, докато Локомотив спечели дербито на Пловдив.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

ЦСКА - Лудогорец  2:1
0:1 Максим Минков (25')
1:1 Никола Теов (54')
2:1 Калоян Пулев (60') д

Септември - ЦСКА 1948  7:0
1:0 Борислав Стоичков (21')
2:0 Борислав Стоичков (36')
3:0 Васил Василев (43')
4:0 Калоян Стоянов (49')
5:0 Борислав Стоичков (59')
6:0 Велин Димитров (81')
7:0 Димитър Ценов (87')

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)  1:2 
0:1 Николай Димитров (59')
0:2 Тодор Гергишанов (67') д
1:2 Габриел Керезов (86')

Левски - Национал  1:0 
1:0 Стоян Лазаров (39')

Втора осмица:

Пловдив 2015 - Берое  1:0
1:0 Атанас Костов (42')

Пирин - Фратрия  1:1
1:0 Ивайло Иванов (6')
1:1 Стефан Стефанов (36') д

Етър - Черно море  1:2
0:1 Димитър Кичуков (34')
0:2 Боян Русинов (71')
1:2 Калоян Иванов (86')

Славия - Хебър  4:1
1:0 Ивайло Димитров (17')
1:1 Мирослав Миков (36')
2:1 Александър Александров (41')
3:1 Велизар Ветов (55')
4:1 Димитър Генов (72')

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