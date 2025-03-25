Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Елитната група до 17 години

В неделя се изигра 21-ия кръг в Елитната група до 17 години. Левски стигна до минимален успех над Национал, ЦСКА постигна обрат над Лудогорец, Септември разгроми ЦСКА 1948, докато Локомотив спечели дербито на Пловдив.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

ЦСКА - Лудогорец 2:1

0:1 Максим Минков (25')

1:1 Никола Теов (54')

2:1 Калоян Пулев (60') д

Септември - ЦСКА 1948 7:0

1:0 Борислав Стоичков (21')

2:0 Борислав Стоичков (36')

3:0 Васил Василев (43')

4:0 Калоян Стоянов (49')

5:0 Борислав Стоичков (59')

6:0 Велин Димитров (81')

7:0 Димитър Ценов (87')

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 1:2

0:1 Николай Димитров (59')

0:2 Тодор Гергишанов (67') д

1:2 Габриел Керезов (86')

Левски - Национал 1:0

1:0 Стоян Лазаров (39')

Втора осмица:

Пловдив 2015 - Берое 1:0

1:0 Атанас Костов (42')

Пирин - Фратрия 1:1

1:0 Ивайло Иванов (6')

1:1 Стефан Стефанов (36') д

Етър - Черно море 1:2

0:1 Димитър Кичуков (34')

0:2 Боян Русинов (71')

1:2 Калоян Иванов (86')

Славия - Хебър 4:1

1:0 Ивайло Димитров (17')

1:1 Мирослав Миков (36')

2:1 Александър Александров (41')

3:1 Велизар Ветов (55')

4:1 Димитър Генов (72')