Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Елитната група до 16 години

В неделя се изиграха всички срещи от 21-ия кръг на Елитната група до 16 години. В дербито на Септември победи Левски с 2:1, Лудогорец се разби Национал с 5:0, Ботев спечели дербито на Пловдив с 1:0 над Локо, докато Славия се справи с ЦСКА.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Лудогорец - Национал 5:0

1:0 Николай Попов (1')

2:0 Кристиян Желев (15')

3:0 Николай Попов (17')

4:0 Веселин Атанасов (82')

5:0 Денис Онбашиев (85')

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 1:0

1:0 Деан Несторов (54')

Септември - Левски 2:1

1:0 Мартин Кузманов (2')

1:1 Йоан Андреев (14')

2:1 Димитър Маринов (64')

ЦСКА - Славия 1:4

0:1 Петър Благоев (10')

1:1 Петър Димитров (33')

1:2 Петър Благоев (50')

1:3 Михаил Тенев (86')

1:4 Деан Йорданов (90'+1)

Втора осмица:

Дунав - Хебър 0:0

Арда - Спартак (Плевен) 2:0

1:0 Атанас Димитров (43')

2:0 Беркай Осман (56')

Пирин - Етър 2:1

1:0 Алекс Иванов (38')

2:0 Алекс Иванов (48')

2:1 Кристиан Павлов (75')

Пловдив 2015 - Звезденбург 3:1

1:0 Кристиян Патев (1')

2:0 Константин Тодоров (20')

3:0 Стилиян Дамянов (38')

3:1 Василий Василев (77')