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Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 25 март 2025 | 16:19
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В неделя се изиграха всички срещи от 21-ия кръг на Елитната група до 16 години. В дербито на Септември победи Левски с 2:1, Лудогорец се разби Национал с 5:0, Ботев спечели дербито на Пловдив с 1:0 над Локо, докато Славия се справи с ЦСКА.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Лудогорец - Национал  5:0 
1:0 Николай Попов (1')
2:0 Кристиян Желев (15')
3:0 Николай Попов (17')
4:0 Веселин Атанасов (82')
5:0 Денис Онбашиев (85')

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)  1:0
1:0 Деан Несторов (54')

Септември - Левски  2:1
1:0 Мартин Кузманов (2')
1:1 Йоан Андреев (14')
2:1 Димитър Маринов (64')

ЦСКА - Славия  1:4 
0:1 Петър Благоев (10')
1:1 Петър Димитров (33')
1:2 Петър Благоев (50')
1:3 Михаил Тенев (86')
1:4 Деан Йорданов (90'+1)

Втора осмица:

Дунав - Хебър  0:0

Арда - Спартак (Плевен)  2:0
1:0 Атанас Димитров (43')
2:0 Беркай Осман (56')

Пирин - Етър  2:1
1:0 Алекс Иванов (38')
2:0 Алекс Иванов (48')
2:1 Кристиан Павлов (75')

Пловдив 2015 - Звезденбург  3:1
1:0 Кристиян Патев (1')
2:0 Константин Тодоров (20')
3:0 Стилиян Дамянов (38')
3:1 Василий Василев (77')

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