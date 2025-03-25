Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Елитната група до 16 години

В неделя се изиграха всички срещи от 21-ия кръг на Елитната група до 16 години. В дербито на Септември победи Левски с 2:1, Лудогорец се разби Национал с 5:0, Ботев спечели дербито на Пловдив с 1:0 над Локо, докато Славия се справи с ЦСКА.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Лудогорец - Национал 5:0
1:0 Николай Попов (1')
2:0 Кристиян Желев (15')
3:0 Николай Попов (17')
4:0 Веселин Атанасов (82')
5:0 Денис Онбашиев (85')
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 1:0
1:0 Деан Несторов (54')
Септември - Левски 2:1
1:0 Мартин Кузманов (2')
1:1 Йоан Андреев (14')
2:1 Димитър Маринов (64')
ЦСКА - Славия 1:4
0:1 Петър Благоев (10')
1:1 Петър Димитров (33')
1:2 Петър Благоев (50')
1:3 Михаил Тенев (86')
1:4 Деан Йорданов (90'+1)
Втора осмица:
Дунав - Хебър 0:0
Арда - Спартак (Плевен) 2:0
1:0 Атанас Димитров (43')
2:0 Беркай Осман (56')
Пирин - Етър 2:1
1:0 Алекс Иванов (38')
2:0 Алекс Иванов (48')
2:1 Кристиан Павлов (75')
Пловдив 2015 - Звезденбург 3:1
1:0 Кристиян Патев (1')
2:0 Константин Тодоров (20')
3:0 Стилиян Дамянов (38')
3:1 Василий Василев (77')