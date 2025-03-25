Резултати и голмайстори от 21-ия кръг на Елитната група до 15 години

В неделя се изиграха всички срещи от 21-я кръг в Елитната група до 15 години. В един от най-интересните мачове Академик (Пловдив) и Септември завършиха 1:1, Лудогорец записа победа с 3:0 над Спартак (Варна), Локо (Пловдив) победи с 2:0 Етър, докато Левски и Славия направиха нулево равенство.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Академик (Пловдив) - Септември 1:1

1:0 Антоан Добрев (30')

1:1 Александър Динев (71') д

Левски - Славия 0:0

Етър - Локомотив (Пловдив) 0:2

0:1 Александър Трифонов (56')

0:2 Мустафа Алиев (73')

Лудогорец - Спартак (Варна) 3:0

1:0 Александър Александров (35')

2:0 Ахмет Манаф (61')

3:0 Ахмет Манаф (64')

Втора осмица:

ЦСКА - Дунав 4:1

0:1 Денис Тодоров (6')

1:1 Марк Илков (25')

2:1 Марк Илков (31')

3:1 Марк Илков (55')

4:1 Никола Илиев (69')

Берое - Добруджа 2:1

1:0 Стефан Георгиев (9')

1:1 Станислав Николов (49')

2:1 Антон Христов (53') д

Черно море - Звезденбург 3:3

0:1 Тимур Коломиец (19')

0:2 Иво Костов (23')

1:2 Руслан Стоянов (31')

2:2 Явор Маринов (55')

2:3 Максим Киряков (58')

3:3 Руслан Стоянов (79')

Национал - Ботев (Пловдив) 2:0

1:0 Красимир Тютюнджиев (7')

2:0 Борис Стефанов (31')