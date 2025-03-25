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  3. Резултати и голмайстори от 21-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 21-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 25 март 2025 | 15:00
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В неделя се изиграха всички срещи от 21-я кръг в Елитната група до 15 години. В един от най-интересните мачове Академик (Пловдив) и Септември завършиха 1:1, Лудогорец записа победа с 3:0 над Спартак (Варна), Локо (Пловдив) победи с 2:0 Етър, докато Левски и Славия направиха нулево равенство.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Академик (Пловдив) - Септември  1:1
1:0 Антоан Добрев (30')
1:1 Александър Динев (71') д

Левски - Славия  0:0

Етър - Локомотив (Пловдив)  0:2
0:1 Александър Трифонов (56')
0:2 Мустафа Алиев (73')

Лудогорец - Спартак (Варна)  3:0
1:0 Александър Александров (35')
2:0 Ахмет Манаф (61')
3:0 Ахмет Манаф (64')

Втора осмица:

ЦСКА - Дунав  4:1
0:1 Денис Тодоров (6')
1:1 Марк Илков (25')
2:1 Марк Илков (31')
3:1 Марк Илков (55')
4:1 Никола Илиев (69')

Берое - Добруджа  2:1
1:0 Стефан Георгиев (9')
1:1 Станислав Николов (49')
2:1 Антон Христов (53') д

Черно море - Звезденбург  3:3 
0:1 Тимур Коломиец (19')
0:2 Иво Костов (23')
1:2 Руслан Стоянов (31')
2:2 Явор Маринов (55')
2:3 Максим Киряков (58')
3:3 Руслан Стоянов (79')

Национал - Ботев (Пловдив)  2:0
1:0 Красимир Тютюнджиев (7')
2:0 Борис Стефанов (31')

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