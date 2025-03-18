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Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 18 март 2025 | 19:27
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Няколко дербита и интересни резултати белязаха 20-ия кръг в Елитната група до 15 години. В най-интересния двубой Левски победи с 1:0 Септември, Лудогорец измъкна точка на Славия, докато в мачовете на Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив), както и Академик с Етър голове не паднаха.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Септември - Левски  0:1 
0:1 Мариян Йовов (62')

Славия - Лудогорец  1:1
1:0 Стефан Куртов (7')
1:1 Ахмет Манаф (80'+2)

Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)  0:0

Академик (Пловдив) - Етър  0:0

Втора осмица:

Ботев (Пловдив) - Черно море  2:2
0:1 Руслан Стоянов (4')
1:1 Атанас Култуков (33')
2:1 Даниел Тосев (63')
2:2 Самуил Добрев (80'+1)

Дунав - Добруджа  1:4
0:1 Димитър Христов (7')
0:2 Велислав Шопов (26')
0:3 Петър Трошев (30')
1:3 Владин Симеонов (31')
1:4 Петър Трошев (60')

Звезденбург - ЦСКА  1:0
1:0 Иво Костов (66')

Национал -  Берое  3:2
0:1 Радослав Кирчев (40')
0:2 Станислав Иванов (49')
1:2 Павел Янков (50')
2:2 Борис Стефанов (55')
3:2 Боян Цеков (70')

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