Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Елитната група до 15 години

Няколко дербита и интересни резултати белязаха 20-ия кръг в Елитната група до 15 години. В най-интересния двубой Левски победи с 1:0 Септември, Лудогорец измъкна точка на Славия, докато в мачовете на Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив), както и Академик с Етър голове не паднаха.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Септември - Левски 0:1
0:1 Мариян Йовов (62')
Славия - Лудогорец 1:1
1:0 Стефан Куртов (7')
1:1 Ахмет Манаф (80'+2)
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) 0:0
Академик (Пловдив) - Етър 0:0
Втора осмица:
Ботев (Пловдив) - Черно море 2:2
0:1 Руслан Стоянов (4')
1:1 Атанас Култуков (33')
2:1 Даниел Тосев (63')
2:2 Самуил Добрев (80'+1)
Дунав - Добруджа 1:4
0:1 Димитър Христов (7')
0:2 Велислав Шопов (26')
0:3 Петър Трошев (30')
1:3 Владин Симеонов (31')
1:4 Петър Трошев (60')
Звезденбург - ЦСКА 1:0
1:0 Иво Костов (66')
Национал - Берое 3:2
0:1 Радослав Кирчев (40')
0:2 Станислав Иванов (49')
1:2 Павел Янков (50')
2:2 Борис Стефанов (55')
3:2 Боян Цеков (70')