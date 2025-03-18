Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Елитната група до 15 години

Няколко дербита и интересни резултати белязаха 20-ия кръг в Елитната група до 15 години. В най-интересния двубой Левски победи с 1:0 Септември, Лудогорец измъкна точка на Славия, докато в мачовете на Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив), както и Академик с Етър голове не паднаха.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Септември - Левски 0:1

0:1 Мариян Йовов (62')

Славия - Лудогорец 1:1

1:0 Стефан Куртов (7')

1:1 Ахмет Манаф (80'+2)

Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) 0:0

Академик (Пловдив) - Етър 0:0

Втора осмица:

Ботев (Пловдив) - Черно море 2:2

0:1 Руслан Стоянов (4')

1:1 Атанас Култуков (33')

2:1 Даниел Тосев (63')

2:2 Самуил Добрев (80'+1)

Дунав - Добруджа 1:4

0:1 Димитър Христов (7')

0:2 Велислав Шопов (26')

0:3 Петър Трошев (30')

1:3 Владин Симеонов (31')

1:4 Петър Трошев (60')

Звезденбург - ЦСКА 1:0

1:0 Иво Костов (66')

Национал - Берое 3:2

0:1 Радослав Кирчев (40')

0:2 Станислав Иванов (49')

1:2 Павел Янков (50')

2:2 Борис Стефанов (55')

3:2 Боян Цеков (70')