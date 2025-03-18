Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Елитната група до 17 години

Интересни и завързани срещи се получиха в 20-ия кръг на Елитната група до 17 години. Левски победи ЦСКА 1948 с 2:0, Лудогорец и Септември направиха зрелищно 2:2, Ботев (Пловдив) удари ЦСКА в София , докато Национал победи Локомотив (Пловдив) в среща с 5 гола.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Лудогорец - Септември 2:2

0:1 Димитър Челебиев (9')

1:1 Мартин Николов (16')

1:2 Никола Генчев (34')

2:2 Максим Минков (55')

Национал - Локомотив (Пловдив) 3:2

1:0 Стефан Крумов (11')

1:1 Тодор Гергишанов (34') д

2:1 Георги Манолов (55')

2:2 Симон Спасов (73')

3:2 Стефан Крумов (85')

ЦСКА 1948 - Левски 0:2

0:1 Андрей Нешев (12')

0:2 Самуил Барабанов (55')

ЦСКА - Ботев (Пловдив) 1:2

1:0 Сами Хайдар (55')

1:1 Самуил Цонов (64')

1:2 Самуил Цонов (90'+2) д

Втора осмица:

Фратрия - Славия 1:3

0:1 Ивайло Димитров (11')

1:1 Стефан Стефанов (13') д

1:2 Ивайло Димитров (42')

1:3 Александър Александров (76')

Черно море - Пирин 1:0

1:0 Димитър Кичуков (68')

Етър - Пловдив 2015 1:3

0:1 Атанас Костов (29')

1:1 Атанас Стоянов (39') аг

1:2 Йоан Джелепов (68')

1:3 Николай Ненков (90'+3)

Хебър - Берое 1:0

1:0 Николай Ичев (90'+1)