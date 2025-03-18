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Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 18 март 2025 | 13:36
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Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Елитната група до 17 години

Интересни и завързани срещи се получиха в 20-ия кръг на Елитната група до 17 години. Левски победи ЦСКА 1948 с 2:0, Лудогорец и Септември направиха зрелищно 2:2, Ботев (Пловдив) удари ЦСКА в София , докато Национал победи Локомотив (Пловдив) в среща с 5 гола.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Лудогорец - Септември  2:2
0:1 Димитър Челебиев (9')
1:1 Мартин Николов (16')
1:2 Никола Генчев (34')
2:2 Максим Минков (55')

Национал - Локомотив (Пловдив)  3:2
1:0 Стефан Крумов (11')
1:1 Тодор Гергишанов (34') д
2:1 Георги Манолов (55')
2:2 Симон Спасов (73')
3:2 Стефан Крумов (85')

ЦСКА 1948 - Левски  0:2 
0:1 Андрей Нешев (12')
0:2 Самуил Барабанов (55')

ЦСКА - Ботев (Пловдив)  1:2
1:0 Сами Хайдар (55')
1:1 Самуил Цонов (64')
1:2  Самуил Цонов (90'+2) д

Втора осмица:

Фратрия - Славия  1:3
0:1 Ивайло Димитров (11')
1:1 Стефан Стефанов  (13') д
1:2 Ивайло Димитров (42')
1:3 Александър Александров (76')

Черно море - Пирин 1:0
1:0 Димитър Кичуков (68')

Етър - Пловдив 2015  1:3
0:1 Атанас Костов (29')
1:1 Атанас Стоянов (39') аг
1:2 Йоан Джелепов (68')
1:3 Николай Ненков (90'+3)

Хебър - Берое 1:0 
1:0 Николай Ичев (90'+1)

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