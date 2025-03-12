Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Елитната група до 17 години

Интересни и завързани срещи се получиха в 19-ия кръг на Елитната група до 17 години. Левски победи Лудгорец с 3:0, Септември постигна успех с 2:0 над ЦСКА, Ботев (Пловдив) и Национал завършиха 2:2, докато Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948 не отбелязаха попадения.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Левски - Лудогорец 3:0
1:0 Андрей Нешев (27')
2:0 Радостин Стоилов (47') д
3:0 Радостин Стоилов (54')
Септември - ЦСКА 2:0
1:0 Калоян Стоянов (28')
2:0 Теодор Гюров (35")
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 0:0
Ботев (Пловдив) - Национал 2:2
1:0 Самуил Цонов (10')
1:1 Стефан Крумов (13')
2:1 Самуил Цонов (47')
2:2 Борислав Тодоров (90')
Втора осмица:
Пловдив 2015 - Хебър 1:6
0:1 Виктор Тлачански (13')
0:2 Емил Кузев (22')
1:2 Йоан Джелепов (25')
1:3 Мартин Мутафчиев (34')
1:4 Емил Кузев (43')
1:5 Атанас Георгиев (75')
1:6 Радослав Бошнаков (80')
Славия - Черно море 1:0
1:0 Любозар Йонков (90'+2)
Берое - Фратрия 1:1
0:1 Стефан Стефанов (85')
1:1 Калоян Русенов (90')
Пирин - Етър 2:0
1:0 Андреа Николов (18')
2:0 Андреа Николов (65')