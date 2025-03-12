Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Елитната група до 17 години

Интересни и завързани срещи се получиха в 19-ия кръг на Елитната група до 17 години. Левски победи Лудгорец с 3:0, Септември постигна успех с 2:0 над ЦСКА, Ботев (Пловдив) и Национал завършиха 2:2, докато Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948 не отбелязаха попадения.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Левски - Лудогорец 3:0

1:0 Андрей Нешев (27')

2:0 Радостин Стоилов (47') д

3:0 Радостин Стоилов (54')

Септември - ЦСКА 2:0

1:0 Калоян Стоянов (28')

2:0 Теодор Гюров (35")

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 0:0

Ботев (Пловдив) - Национал 2:2

1:0 Самуил Цонов (10')

1:1 Стефан Крумов (13')

2:1 Самуил Цонов (47')

2:2 Борислав Тодоров (90')

Втора осмица:

Пловдив 2015 - Хебър 1:6

0:1 Виктор Тлачански (13')

0:2 Емил Кузев (22')

1:2 Йоан Джелепов (25')

1:3 Мартин Мутафчиев (34')

1:4 Емил Кузев (43')

1:5 Атанас Георгиев (75')

1:6 Радослав Бошнаков (80')

Славия - Черно море 1:0

1:0 Любозар Йонков (90'+2)

Берое - Фратрия 1:1

0:1 Стефан Стефанов (85')

1:1 Калоян Русенов (90')

Пирин - Етър 2:0

1:0 Андреа Николов (18')

2:0 Андреа Николов (65')