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Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 12 март 2025 | 12:31
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Интересни и завързани срещи се получиха в 19-ия кръг на Елитната група до 17 години. Левски победи Лудгорец с 3:0, Септември постигна успех с 2:0 над ЦСКА, Ботев (Пловдив) и Национал завършиха 2:2, докато Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948 не отбелязаха попадения.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Левски - Лудогорец  3:0 
1:0 Андрей Нешев (27')
2:0 Радостин Стоилов (47') д
3:0 Радостин Стоилов (54')

Септември - ЦСКА  2:0
1:0 Калоян Стоянов (28')
2:0 Теодор Гюров (35")

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948  0:0

Ботев (Пловдив) - Национал  2:2
1:0 Самуил Цонов (10')
1:1 Стефан Крумов (13')
2:1 Самуил Цонов (47')
2:2 Борислав Тодоров (90')

Втора осмица:

Пловдив 2015 - Хебър  1:6
0:1  Виктор Тлачански (13')
0:2 Емил Кузев (22')
1:2 Йоан Джелепов (25')
1:3 Мартин Мутафчиев (34')
1:4 Емил Кузев (43')
1:5 Атанас Георгиев (75')
1:6  Радослав Бошнаков (80')

Славия - Черно море  1:0 
1:0  Любозар Йонков (90'+2)

Берое - Фратрия  1:1
0:1 Стефан Стефанов (85')
1:1 Калоян Русенов (90')

Пирин - Етър  2:0
1:0 Андреа Николов (18')
2:0 Андреа Николов (65')

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