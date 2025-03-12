Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Елитната група до 15 години

Няколко дербита и интересни резултати белязаха 19-ия кръг в Елитната група до 15 години. В най-интересния двубой Академик (Пловдив) победи с 3:2 Левски на Герена, Лудогорец направи обрат с 2:1 над Септември, докато Спартак (Варна) победи Етър с 3:2.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Левски - Академик (Пловдив) 2:3

0:1 Мартин Запрянов (15')

0:2 Максим Палиев (25')

1:2 Красен Крумов (54')

2:2 Васил Киров (67') д

2:3 Антоан Добрев (72')

Лудогорец - Септември 2:1

0:1 Матю Христов (12')

1:1 Александър Александров (15')

2:1 Максим Димитров (37') аг

Етър - Спартак (Варна) 2:3

1:0 Петър Петров (5')

1:1 Димитър Милчев (20')

1:2 Пресиан Синигеров (50')

1:3 Димитър Милчев (65')

2:3 Александър Тодоров (75')

Локомотив (Пловдив) - Славия 3:1

0:1 Ангел Мишев (25')

1:1 Даниел Лилковски (45')

2:1 Виктор Шехов (65')

3:1 Мартин Панев (70')

Втора осмица:

Черно море - Национал 2:2

0:1 Боян Цеков (61') д

0:2 Владимир Язиков (73')

1:2 Руслан Стоянов (75')

2:2 Рафи Рафиев (77')

Добруджа - Звезденбург 1:0

1:0 Велислав Шопов (7') д

Берое - Дунав 0:1

0:1 Владин Симеонов (73')

ЦСКА - Ботев (Пловдив) 1:1

1:0 Борис Маслинков (66')

1:1 Димитър Драгнев (69')