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Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 12 март 2025 | 11:37
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Няколко дербита и интересни резултати белязаха 19-ия кръг в Елитната група до 15 години. В най-интересния двубой Академик (Пловдив) победи с 3:2 Левски на Герена, Лудогорец направи обрат с 2:1 над Септември, докато Спартак (Варна) победи Етър с 3:2.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Левски - Академик (Пловдив) 2:3
0:1 Мартин Запрянов (15')
0:2 Максим Палиев (25')
1:2 Красен Крумов (54')
2:2 Васил Киров (67') д
2:3  Антоан Добрев (72')

Лудогорец - Септември  2:1
0:1 Матю Христов (12')
1:1 Александър Александров (15')
2:1 Максим Димитров (37') аг

Етър - Спартак (Варна)  2:3
1:0 Петър Петров (5')
1:1 Димитър Милчев (20')
1:2 Пресиан Синигеров (50')
1:3 Димитър Милчев (65')
2:3 Александър Тодоров  (75')

Локомотив (Пловдив) - Славия  3:1 
0:1 Ангел Мишев (25')
1:1 Даниел Лилковски (45')
2:1  Виктор Шехов (65')
3:1 Мартин Панев (70')

Втора осмица:

Черно море - Национал 2:2
0:1 Боян Цеков (61') д
0:2 Владимир Язиков (73')
1:2 Руслан Стоянов (75')
2:2 Рафи Рафиев (77')

Добруджа - Звезденбург 1:0
1:0 Велислав Шопов (7') д

Берое - Дунав 0:1
0:1 Владин Симеонов (73')

ЦСКА - Ботев (Пловдив) 1:1
1:0 Борис Маслинков (66')
1:1 Димитър Драгнев (69')

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