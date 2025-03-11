Един и същ съдия на ВАР за мачовете на ЦСКА и Левски

Слушай на живо: ЦСКА - Черно море

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от предстоящия 25-и кръг в efbet Лига. Дербито между ЦСКА и Черно море на стадион "Васил Левски" е поверено на Васил Минев. Мариян Гребенчарски пък ще ръководи срещата Арда - Левски.

Любопитно е, че и на двата мача за ВАР ще отговаря един и същ арбитър - Никола Попов.

14 март 2025 г., петък, 15:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Станислав Георгиев Тодоров

14 март 2025 г., петък, 17:45 ч.

ФК Крумовград - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Николай Тодоров Петров

15 март 2025 г., събота, 12:30 ч.

ФК Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Георги Василев Йорданов

15 март 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Кольо Димитров Данев

15 март 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Стефан Апостолов Апостолов

16 март 2025 г., неделя, 12:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Септември Сф

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Генов Нарлев

16 март 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Николай Йорданов Колев

16 март 2025 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Ахмед Яшар Ахмед