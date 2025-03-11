Един и същ съдия на ВАР за мачовете на ЦСКА и Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от предстоящия 25-и кръг в efbet Лига. Дербито между ЦСКА и Черно море на стадион "Васил Левски" е поверено на Васил Минев. Мариян Гребенчарски пък ще ръководи срещата Арда - Левски.
Любопитно е, че и на двата мача за ВАР ще отговаря един и същ арбитър - Никола Попов.
14 март 2025 г., петък, 15:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Станислав Георгиев Тодоров
14 март 2025 г., петък, 17:45 ч.
ФК Крумовград - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Николай Тодоров Петров
15 март 2025 г., събота, 12:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Георги Василев Йорданов
15 март 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Кольо Димитров Данев
15 март 2025 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Стефан Апостолов Апостолов
16 март 2025 г., неделя, 12:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Септември Сф
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Генов Нарлев
16 март 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Николай Йорданов Колев
16 март 2025 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Ахмед Яшар Ахмед