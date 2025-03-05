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Резултати от НБА

  • 5 март 2025 | 08:15
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Резултати от НБА

В ранните часове на 5-и март се изиграха нови девет мача от редовния сезон на НБА. След техния край лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с баланс от 50-11 (Западна конференция) и Кливланд Кавалиърс с баланс от 51-10 (Източна конференция).

Ето и всички крайни резултати:

Индиана Пейсърс - Хюстън Рокетс 115:102 (30:30 27:27 23:26 25:19)

Орландо Меджик - Торонто Раптърс 113:114 (22:22 32:27 19:31 40:34)

Атланта Хоукс - Милуоки Бъкс 121:127 (33:37 33:29 29:26 26:35)

Ню Йорк Никс - Голдън Стейт Уориърс 102:114 (26:25 29:22 26:35 21:32)

Минесота Тимбъруувс - Филаделфия 76ърс 126:112 (24:22 33:31 26:27 43:32)

Чикаго Булс - Кливланд Кавалиърс 117:139 (29:24 29:33 36:39 23:43)

Сан Антонио Спърс - Бруклин Нетс 127:113 (31:25 31:32 37:23 28:33)

Финикс Сънс - ЛА Клипърс 119:117 (30:24 19:41 27:30 43:22)

ЛА Лейкърс - Ню Орлиънс Пеликанс 136:115 (36:23 33:36 33:25 343:31)

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