Резултати, голмайстори и класиране след 18-ия кръг на Елитната група до 17 години

Вечно дерби и много оспорвани срещи белязаха 18-ия кръг в Елитната група до 17 години. ЦСКА победи с 1:0 Левски, Лудогорец се наложи над Локо (Пловдив) с 3:2, а Септември и Ботев (Пловдив) завършиха при нулево равенство.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
ЦСКА - Левски 1:0
1:0 Димитър Урумов (85')
Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 3:2
0:1 Тодор Гергишаров (10')
1:1 Илиан Гатински (44')
2:1 Йоан Анастасов (45')
2:2 Марин Раленеков (49')
3:2 Боян Иванов (77')
ЦСКА 1948 - Национал 1:1
0:1 Борислав Тодоров (26')
1:1 Георги Денов (36')
Септември - Ботев (Пловдив) 0:0
Втора осмица:
Фратрия - Хебър 1:0
1:0 Николай Лазаров (90'+2)
Етър - Славия 1:2
1:0 Димитър Косев (18')
1:1 Ивайло Димитров (56')
1:2 Боримир Николов (77')
Черно море- Берое 2:1
1:0 Кирил Петров (42')
1:1 Ташко Димитров (43')
2:1 Боян Русинов (79')
Пирин - Пловдив 2015 1:0
1:0 Андреа Николов (89')