Резултати, голмайстори и класиране след 18-ия кръг на Елитната група до 17 години

Вечно дерби и много оспорвани срещи белязаха 18-ия кръг в Елитната група до 17 години. ЦСКА победи с 1:0 Левски, Лудогорец се наложи над Локо (Пловдив) с 3:2, а Септември и Ботев (Пловдив) завършиха при нулево равенство.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

ЦСКА - Левски 1:0

1:0 Димитър Урумов (85')

Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 3:2

0:1 Тодор Гергишаров (10')

1:1 Илиан Гатински (44')

2:1 Йоан Анастасов (45')

2:2 Марин Раленеков (49')

3:2 Боян Иванов (77')

ЦСКА 1948 - Национал 1:1

0:1 Борислав Тодоров (26')

1:1 Георги Денов (36')

Септември - Ботев (Пловдив) 0:0

Втора осмица:

Фратрия - Хебър 1:0

1:0 Николай Лазаров (90'+2)

Етър - Славия 1:2

1:0 Димитър Косев (18')

1:1 Ивайло Димитров (56')

1:2 Боримир Николов (77')

Черно море- Берое 2:1

1:0 Кирил Петров (42')

1:1 Ташко Димитров (43')

2:1 Боян Русинов (79')

Пирин - Пловдив 2015 1:0

1:0 Андреа Николов (89')