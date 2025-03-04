Резултати, голмайстори и класиране след 18-ия кръг на Елитната група до 16 години

През изминалата седмица се изигра 18-ият кръг в Елитната група до 16 години. Той ни предложи много голове и интересни срещи.
Лудогорец успя да спечели с 3:1 гостуването си на Ботев (Пловдив), Септември постигна успех с 2:1 след обрат над ЦСКА, Левски взе драматична победа над Национал с 3:2, а Славия спечели с 3:0 срещу Локомотив в Пловдив.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Левски - Национал 3:2
0:1 Калоян Симеонов (28')
1:1 Лазар Петров (36')
2:1 Кристиан Колев (39')
2:2 Калоян Симеонов (60')
3:2 Денис Милетиев (90'+2)
Септември - ЦСКА 2:1
0:1 Владислав Величков (14')
1:1 Виктор Добрев (26') д
2:1 Виктор Добрев (49')
Ботев (Пловдив) - Лудогорец 1:3
0:1 Тимур Мустафа (35')
1:1 Деан Несторов (56')
1:2 Веселин Атанасов (77')
1:3 Йоан Нофал (85')
Локомотив (Пловдив) - Славия 0:3
0:1 Максимилиан Лазаров (30')
0:2 Стоян Кочуков (70')
0:3 Мартин Петков (87')
Втора осмица:
Пирин - Дунав 4:0
1:0 Виктор-Крум Танев (33')
2:0 Бойко Спасов (61')
3:0 Манол Дачев (67')
4:0 Кирил Пецев (71')
Спартак (Плевен) - Хебър 2:0
1:0 Николай Петров (78')
2:0 Валери Рангелов (90'+1)
Етър - Звезденбург 3:0
1:0 Евгени Пейчев (35')
2:0 Евгени Пейчев (61')
3:0 Евгени Пейчев (65')
Арда - Пловдив 2015 3:0
1:0 Беркай Осман (45')
2:0 Беркай Осман (57')
3:0 Имран Хасан (89')