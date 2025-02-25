Обявиха съдията за дербито ЦСКА - Левски

Слушай на живо: ЦСКА - Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от 23-тия кръг на efbet Лига. Дербито между ЦСКА и Левски в неделя (2 март) ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.

Негови помощници ще са Мирослав Иванов и Иво Колев, а за ВАР ще отговаря Драгомир Драганов.

1 март 2025 г., събота, 12:00 ч.

ФК Крумовград - ФК Локомотив 1929

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Стоян Маринов Алексиев

1 март 2025 г., събота, 14:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

1 март 2025 г., събота, 16:45 ч.

Спартак 1918 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Камен Михайлов Алексиев

2 март 2025 г., неделя, 14:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Георги Владимиров Игнатов

2 март 2025 г., неделя, 17:15 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Станислав Георгиев Тодоров

3 март 2025 г., понеделник, 12:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Николай Тодоров Петров

3 март 2025 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Никола Петров Джугански

3 март 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември Сф

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Радан Василев Мирянов