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Арда 0:0 Славия

  • 22 фев 2025 | 12:30
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Арда 0:0 Славия

Арда и Славия играят при резултат 0:0 в двубой от 22-рия кръг на efbet Лига. Мачът в Кърджали стартира в 12:30 часа, а главен съдия е Любослав Любомиров.

Домакините са в търсене на първа победа през пролетта, докато "белите" не познават вкуса на загубата в четири поредни шампионатни срещи и днес ще опитат да продължат добрата си серия.

АРДА 0:0 СЛАВИЯ

Стартови състави:

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 23. Емил Виячки, 93. Феликс Ебоа, 35. Димитър Велковски, 4. Давид Акинтола, 10. Борислав Цонев (К), 7. Стефан Статев, 99. Станислав Иванов, 19. Тонислав Йорданов, 9. Чинонсо Офор;

СЛАВИЯ: 12. Николай Кръстев, 3. Ертан Томбак, 6. Мартин Георгиев, 5. Велко Йеленкович, 22. Куентин Зеедорф, 19. Чунг До, 71. Кристиян Стоянов, 73. Иван Минчев (К), 14. Роберто Райчев, 7. Денислав Александров, 10. Владимир Николов.

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