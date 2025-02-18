Чинков, Железов и Гребенчарски свирят на Левски, Лудогорец и ЦСКА

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 22-рия кръг на efbet Лига, който е пълен с любопитни сблъсъци.



Срещата между Левски и Спартак (Варна) е поверена на Волен Чинков. Валентин Железов ще ръководи Черно море - Лудогорец, а Ботев (Пд) - ЦСКА ще свири Мариян Гребенчарски.

Срещи от 22 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025



21 февруари 2025 г., петък, 12:45 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков СН: Камен Михайлов Алексиев



21 февруари 2025 г., петък, 15:15 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ФК Хебър 1918



ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мартин Иванов Марков СН: Георги Крумов Виделов

21 февруари 2025 г., петък, 17:45 ч.



ПФК Левски - Спартак 1918



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев СН: Валентин Желев Добрев



22 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913



ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев СН: Кольо Димитров Данев

22 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.



ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Тодор Василев Вуков 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев СН: Радан Василев Мирянов



22 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.



ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Крум Добринов Стоилов

23 февруари 2025 г., неделя, 17:00 ч.



ФК Локомотив 1929 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров СН: Иван Захариев Вълчев



24 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.



ПФК Септември Сф - ФК Крумовград



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Мартин Иванов Марков СН: Николай Георгиев Ангелов