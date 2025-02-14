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Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (София)

  • 14 фев 2025 | 17:30
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Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (София)

Ботев (Враца) и Локомотив (София) играят един срещу друг в първи мач от 21-ия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента е 0:0.

Първата опасна възможност дойде още в 3-ата минута. Тогава Анте Аралица беше изведен на удобна позиция и стреля от малък ъгъл, но топката излезе в аут.

БОТЕВ (ВР) 0:0 ЛОКОМОТИВ (СФ)

Стартови състави:

Ботев: 25. Димитър Евтимов, 4. Ариан Кабаши, 21. Бубакар Траоре, 28. Кеунтин Бена, 98. Евертон Потигуар, 11. Мартин Ачков, 26. Мохамед Букаси, 33. Стефан Цонков, 7. Марк-Емилио Папазов, 6. Давид Суарес, 97. Владислав Найденов,

Локомотив: 24. Александър Любенов, 44. Божидар Кацаров, 12. Бруно Франко, 91. Райън Бидунга, 20. Диого Тейшейра, 7. Спас Делев, 58. Октавио, 13. Селсо Рапосо, 5. Атанасиос Пицолис, 29. Анте Аралица, 11. Анисе Бру.

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