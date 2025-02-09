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11-те на Ботев и Хебър

  • 9 фев 2025 | 13:24
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11-те на Ботев и Хебър

Ботев (Пловдив) приема Хебър (Пазарджик) във втория неделен мач от efbet Лига. Срещата на стадион "Христо Ботев" под тепетата започва с първия съдийски сигнал на Георги Гинчев в 14:30 часа.

БОТЕВ - ХЕБЪР 0:0

Стартови състави:

БОТЕВ: 1. Ханс Бернат, 4. Ехидже Укаки, 5. Джонас Там, 7. Самуел Акере, 10. Ивелин Попов, 17. Николай Минков, 28. Янис Карабельов, 38. Константинос Балоянис, 52. Ямал Фосу Амофа, 88. Ален Корошец, 91. Вини Трибуле;

ХЕБЪР: 1. Ишан Артуро, 23. Илкер Будинов, 29. Марио Зебич, 2. Доминик Павлек, 77. Роберт Мазан, 10. Натанджело Маркело, 14. Янко Ангелов, 55. Боже Вукоя, 11. Янис Гуермуш, 21. Божидар Пенчев, 70. Филип-Кенан Дюнвалд;

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