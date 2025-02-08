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Септември и Ботев (Враца) предоставиха голово зрелище без победител - отзивите след 2:2
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  3. 11-те на Черно море и Локо (Пд)

11-те на Черно море и Локо (Пд)

  • 8 фев 2025 | 13:56
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11-те на Черно море и Локо (Пд)

Станаха ясни стартовите състави на Черно море и Локомотив (Пловдив). Двубоят на стадион "Тича" започва в 15:00 часа и ще бъде официален дебют за новия наставник на "смърфовете" Душан Косич.

Черно море 0:0 Локомотив (Пловдив)

Стартовите състави:

Черно море: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 6. Виктор Попов, 71. Васил Панайотов, 27. Даниел Димов, 17. Мартин Милушев, 23. Димитър Тонев, 10. Мазир Сула, 99. Уеслен Жуниор.

Локомотив (Пловдив): 81. Кристиан Томов, 44. Ангел Лясков, 91. Хорхе Сегура, 5. Тодор Павлов, 71. Оливер Камдем, 22. Ивайло Иванов, 6. Христо Иванов, 39. Парвизджон Умарбаев, 7. Владимир Медвед, 99. Жулиен Лами, 9. Хуан Переа.

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