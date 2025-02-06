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За последно: Монтана падна тежко от казахстанци

  • 6 фев 2025 | 18:21
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За последно: Монтана падна тежко от казахстанци

Монтана загуби с 0:3 от елитния казахстански ФК Атърау последната си контролна среща на лагера в Алания. И двата отбора играха открито и направиха много пропуски, като изпуснаха и по една дузпа. За монтанци от бялата точка стреля в аут Иван Коконов.

За Монтана не играха двамата вратари Юлиян Весков и Никола Кръстев, и защитникът Димитър Буров, който е контузен. В петък отборът се прибира обратно у дома и от понеделник подновява тренировки на клубната си база.

Монтана: Васил Симеонов-кап., Борислав Вакадинов, Никола Борисов, Мартин Михайлов, Костадин Илиев, Александър Тодоров, Виктор Добрев, Антон Тунгаров, Мартин Сораков, Уилфред Коуакоу, Иван Коконов (Денис Динев, Стефан Каменов, Емануел Екеле, Владислав Цеков, Кристиян Тасков, Петър Атанасов, Ивелин Георгиев, Радослав Славчев).

Треньор: Танчо Калпаков.

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