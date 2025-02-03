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  3. Тотнъм също е влязъл в преговори за Бейли, Юнайтед отпада от уравнението

Тотнъм също е влязъл в преговори за Бейли, Юнайтед отпада от уравнението

  • 3 фев 2025 | 11:45
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Тотнъм е започнал разговори с Астън Вила за евентуалното привличане на Леон Бейли. Бирмингамци могат да си позволят да се разделят с 27-годишното крило, след като през този месец привлякоха Донийл Мален и Маркъс Рашфорд. Анге Постекоглу пък има доста контузени офанзивни футболисти, като срещу Брентфорд бе без Доминик Соланке, Уилсон Одобер, Тимо Вернер, Бренън Джонсън и Джеймс Мадисън.

Вчера излезе информация, че Манчестър Юнайтед също води разговори с Астън Вила са евентуален наем на Бейли. Според “Ди Атлетик” обаче ямаецът вече не е вариант за “червените дяволи”.

Бейли има един гол и три асистенции в 29 мача през този сезон. През миналия сезон той имаше далеч по-сериозна успеваемост, като тогава отбеляза попадения.

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Снимки: Imago

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