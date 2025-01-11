Локо (ГО) с втори зимен трансфер

Второто зимно попълнение в отбора на Локомотив (Горна Оряховица) е Калоян Тодоров. Калоян е роден на 22.01.1999 г. и играе като вътрешен полузащитник. Последно е играл във Вихрен Сандански, а преди това в Спортист Своге, Пирин Разлог, Пирин Благоевград и Чавдар Етрополе.

„Здравейте, локомотивци. Щастлив съм да се присъединя към вас. Знам, че градът е футболен и тук “Локомотив” е на почит. Първите ми впечатления са страхотни, виждам много добър колектив, страхотна организация и тренировъчен процес на високо ниво. Радвам се, че идвам в перспективен отбор с дългосрочни амбиции.”