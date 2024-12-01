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Укаки донесе минимален успех за Ботев в дербито на Пловдив - на живо от стадион "Локомотив"
  1. Sportal.bg
  2. Крумовград
  3. Крумовград 0:0 Арда

Крумовград 0:0 Арда

  • 1 дек 2024 | 15:00
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Крумовград 0:0 Арда

Крумовград и Арда играят един срещу друг в мач от 17-ия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента е 0:0.

КРУМОВГРАД 0:0 АРДА

Стартови състави:

Крумовград: 1. Янко Георгиев, 5. Матей Шимич, 24. Лазар Марин, 44. Божидар Кацаров, 91. Вячеслав Велев, 7. Момчил Цветанов, 25. Станислав Работов, 13. Диего Рапосо, 22. Ерол Дост, 99. Янис Гуермуш, 19. Наско Милев;

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 9. Чинонсо Офор, 10. Борислав Цонев, 19. Тонислав Йорданов, 23. Емил Виячки, 33. Иван Тилев, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 99. Станислав Иванов.

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