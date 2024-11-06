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Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 6 ное 2024 | 18:23
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Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 16 години

Без грешки за лидерите в 12-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец спечели минимално над Ботев (Пловдив), Септември разгроми Звезденбург, докато Левски разби Спартак (Плевен).

Ето всички резултати:

Национал - Славия 1:1
1:0 Иво Плачков (51')
1:1 Петър Благоев (90')
 

Пирин - Пловдив 2015 4:1 
1:0 Александър Георгиев (2')
1:1 Калоян Дафчев (23')
2:1 Виктор-Крум Танев (61')
3:1 Александър Георгиев (65')
4:1 Мартин Забунов (71')

Арда - Хебър 2:0 
1:0 Беркай Осман (30')
2:0 Веселин Попов (31')

Етър - Дунав 0:1 
0:1 Ангел Димитров (61')

ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) 4:1 
1:0 Владислав Величков (11')
2:0 Деян Василев (44')
3:0 Любомир Праматаров (47')
4:0 Владислав Величков (65')
4:1 Йордан Марков (83') аг

Септември - Звезденбург 7:0 
1:0 Димитър Маринов (24')
2:0 Деян Буаказ (29')
3:0 Андрей Грозданов (43')
4:0 Димитър Кънев (45')
5:0 Димитър Маринов (50')
6:0 Деян Буаказ (62')
7:0 Асен Москов (80')

Спартак (Плевен) - Левски 2:7
0:1 Никола Младенов (7')
1:1 Иво Радев (30')
1:2 Никола Младенов (34')
1:3 Никола Младенов (45'+2)
2:3 Мартин Димитров (54')
2:4 Лазар Петров (63')
2:5 Ернан Ангелов (67')
2:6 Лазар Петров (79')
2:7 Eрнан Ангелов (90')

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 1:0 
1:0 Васил Иванов (51')

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