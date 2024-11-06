Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 16 години

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Без грешки за лидерите в 12-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец спечели минимално над Ботев (Пловдив), Септември разгроми Звезденбург, докато Левски разби Спартак (Плевен). Ето всички резултати: Национал - Славия 1:1

1:0 Иво Плачков (51')

1:1 Петър Благоев (90')

Пирин - Пловдив 2015 4:1

1:0 Александър Георгиев (2')

1:1 Калоян Дафчев (23')

2:1 Виктор-Крум Танев (61')

3:1 Александър Георгиев (65')

4:1 Мартин Забунов (71') Арда - Хебър 2:0

1:0 Беркай Осман (30')

2:0 Веселин Попов (31') Етър - Дунав 0:1

0:1 Ангел Димитров (61') ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) 4:1

1:0 Владислав Величков (11')

2:0 Деян Василев (44')

3:0 Любомир Праматаров (47')

4:0 Владислав Величков (65')

4:1 Йордан Марков (83') аг Септември - Звезденбург 7:0

1:0 Димитър Маринов (24')

2:0 Деян Буаказ (29')

3:0 Андрей Грозданов (43')

4:0 Димитър Кънев (45')

5:0 Димитър Маринов (50')

6:0 Деян Буаказ (62')

7:0 Асен Москов (80') Спартак (Плевен) - Левски 2:7

0:1 Никола Младенов (7')

1:1 Иво Радев (30')

1:2 Никола Младенов (34')

1:3 Никола Младенов (45'+2)

2:3 Мартин Димитров (54')

2:4 Лазар Петров (63')

2:5 Ернан Ангелов (67')

2:6 Лазар Петров (79')

2:7 Eрнан Ангелов (90') Лудогорец - Ботев (Пловдив) 1:0

1:0 Васил Иванов (51') Следвай ни: