Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 15 години

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Няколко дербита приковаха вниманието в 12-ия кръг на Елитната група до 15 години. Спартак (Варна) победи минимално Академик (Пловдив), Локомотив (Пловдив) изненада ЦСКА-София, докато Левски спечели гостуването си на Черно море. Лудогорец се наложи категорично над Ботев (Пловдив) с 4:1. Ето и всички резултати: Спартак (Варна) - Академик (Пловдив) 1:0

1:0 Денислав Киров (9) д Септември - Звезденбург 2:1

0:1 Иво Костов (43')

1:1 Йордан Костадинов (53')

2:1 Александър Сираков (61') Черно море - Левски 0:2

0:1 Кристиан Шиячки (7')

0:2 Кристиан Шиячки (78') Национал - Славия 2:3

0:1 Кирил Янков (40')

1:1 Боян Цеков (44')

1:2 Иван Митов (56')

1:3 Владимир Речев (61')

2:3 Никола Йовков (79') Етър - Дунав 3:1

1:0 Петър Петров (11')

2:0 Александър Тодоров (23')

2:1 Владин Симеонов (35')

3:1 Петър Петров (59') д ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) 0:2

0:1 Николай Неделчев (65')

0:2 Дмитрий Хорозов (77') Берое - Добруджа 1:0

1:0 Владимир Николов (24) Лудогорец - Ботев (Пловдив) 4:1

1:0 Ахмет Манаф (7')

2:0 Благовест Мичев (11')

2:1 Димитър Драгнев (17')

3:1 Ахмет Манаф (29')

4:1 Александър Александров (36') Следвай ни: