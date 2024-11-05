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Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 5 ное 2024 | 17:53
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Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 15 години

Няколко дербита приковаха вниманието в 12-ия кръг на Елитната група до 15 години. Спартак (Варна) победи минимално Академик (Пловдив), Локомотив (Пловдив) изненада ЦСКА-София, докато Левски спечели гостуването си на Черно море. Лудогорец се наложи категорично над Ботев (Пловдив) с 4:1.

Ето и всички резултати:

Спартак (Варна) - Академик (Пловдив) 1:0
1:0 Денислав Киров (9) д

Септември - Звезденбург 2:1
0:1 Иво Костов (43')
1:1 Йордан Костадинов (53')
2:1 Александър Сираков (61')

Черно море - Левски 0:2
0:1 Кристиан Шиячки (7')
0:2 Кристиан Шиячки (78')

Национал - Славия 2:3 
0:1 Кирил Янков (40')
1:1 Боян Цеков (44')
1:2 Иван Митов (56')
1:3 Владимир Речев (61')
2:3 Никола Йовков (79')

Етър - Дунав 3:1
1:0 Петър Петров (11')
2:0 Александър Тодоров (23')
2:1 Владин Симеонов (35')
3:1 Петър Петров (59') д

ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив) 0:2
0:1 Николай Неделчев (65')
0:2 Дмитрий Хорозов (77')

Берое - Добруджа 1:0
1:0 Владимир Николов (24)

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 4:1
1:0 Ахмет Манаф (7')
2:0 Благовест Мичев (11')
2:1 Димитър Драгнев (17')
3:1 Ахмет Манаф (29')
4:1 Александър Александров (36')

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