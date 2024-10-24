11-те на Славия и Локомотив (София)

Станаха ясни стартовите състави на Славия и Локомотив (София), които се изправят един срещу друг в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Малкото столично дерби стартира в 15:00 часа в “Овча Купел”, а главен съдия ще бъде Владимир Вълков.

СЛАВИЯ - ЛОКОМОТИВ (СФ)

Стартови състави:

Славия: 12. Николай Кръстев, 6. Мартин Георгиев, 5. Велко Йеленкович, 37. Венцислав Керчев, 22. Куентин Зеедорф, 71. Кристиян Стоянов, 33. Галин Иванов, 73. Иван Минчев, 11. Карл Фабиен, 7. Денислав Александров, 10. Владимир Николов;

Локомотив: 24. Александър Любенов, 5. Атанасиос Пицолис, 12. Бруно Франко, 4. Диме Димов, 31. Красимир Станоев, 44. Мики Орачев, 47. Стефан Ламбезе, 3. Нтоналнто Атска, 13. Селсо Рапосо, 29. Анте Аралица, 11. Анисе Бру.