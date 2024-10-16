Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Елитната група до 17 години

През изминалия уикенд се изигра деветият кръг в Елитната група до 17 години. В една от най-интересните срещи Лудогорец успя да победи Славия, докато Левски се справи с Пловдив 2015, а Ботев (Пд) взе точките срещу Пирин.

Ето и всички резултати:

Етър - Черно море 1:0

1:0 Виктор Борисов (8')

Ботев (Пловдив) - Пирин 4:1

1:0 Александър Ковачев (48')

2:0 Мартин Георгиев (66')

3:0 Стилиян Добревски (70')

3:1 Методи Кокалков (87')

4:1 Иван Анастасов (90')

Левски - Пловдив 2015 5:0

1:0 Радостин Стоилов (23')

2:0 Радостин Стоилов (44')

3:0 Кирил Манчев (50')

4:0 Стоян Лазаров (57')

5:0 Сашо Грънчаров (75')

Берое - Септември 0:6

0:1 Димитър Ценов (15')

0:2 Димитър Челебиев (23')

0:3 Димитър Челебиев (66')

0:4 Никола Генчев (69')

0:5 Никола Генчев (71')

0:6 Константин Иванов (88')

Национал - Хебър 4:0

1:0 Любомир Попов (17')

2:0 Любомир Попов (21')

3:0 Николай Миланов (66') аг

4:0 Кристиян Горянов (74')

ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) 1:0

1:0 Иван Дейков (40') д



ЦСКА-София - Фратрия 4:1

1:0 Александър Донев (13')

2:0 Александър Донев (25')

3:0 Калоян Пулев (37')

4:0 Калоян Пулев (55')

4:1 Стефан Стефанов (90')

Лудогорец - Славия 2:0

1:0 Иван Тодоров (34')

2:0 Илиан Гатински (87')