Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Елитната група до 17 години

През изминалия уикенд се изигра деветият кръг в Елитната група до 17 години. В една от най-интересните срещи Лудогорец успя да победи Славия, докато Левски се справи с Пловдив 2015, а Ботев (Пд) взе точките срещу Пирин.
Ето и всички резултати:
Етър - Черно море 1:0
1:0 Виктор Борисов (8')
Ботев (Пловдив) - Пирин 4:1
1:0 Александър Ковачев (48')
2:0 Мартин Георгиев (66')
3:0 Стилиян Добревски (70')
3:1 Методи Кокалков (87')
4:1 Иван Анастасов (90')
Левски - Пловдив 2015 5:0
1:0 Радостин Стоилов (23')
2:0 Радостин Стоилов (44')
3:0 Кирил Манчев (50')
4:0 Стоян Лазаров (57')
5:0 Сашо Грънчаров (75')
Берое - Септември 0:6
0:1 Димитър Ценов (15')
0:2 Димитър Челебиев (23')
0:3 Димитър Челебиев (66')
0:4 Никола Генчев (69')
0:5 Никола Генчев (71')
0:6 Константин Иванов (88')
Национал - Хебър 4:0
1:0 Любомир Попов (17')
2:0 Любомир Попов (21')
3:0 Николай Миланов (66') аг
4:0 Кристиян Горянов (74')
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) 1:0
1:0 Иван Дейков (40') д
ЦСКА-София - Фратрия 4:1
1:0 Александър Донев (13')
2:0 Александър Донев (25')
3:0 Калоян Пулев (37')
4:0 Калоян Пулев (55')
4:1 Стефан Стефанов (90')
Лудогорец - Славия 2:0
1:0 Иван Тодоров (34')
2:0 Илиан Гатински (87')