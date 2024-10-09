Пирин (Разлог) представи отбора си

Волейболният Пирин (Разлог) представи пълния си състав за новия сезон, с който ще участва в efbet Супер Волей.
Тимът за пореден път ще бъде воден от старши треньора Благовест Катранджиев.
Съставът на Пирин за сезон 2024/2025:
Пълен списък на състезателите по постове:
Разпределители:
Николай Манчев
Вилиан Хаджиев
Диагонали:
Мариян Наков
Георги Михалев
Посрещачи:
Радослав Попов
Теодор Каменов
Николай Стефанов
Централни блокировачи:
Костадин Гаджанов
Мартин Кръстев
Преслав Петков
Христо Манов
Либеро:
Дафин Коцаков