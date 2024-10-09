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Пирин (Разлог) представи отбора си

  • 9 окт 2024 | 16:48
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Пирин (Разлог) представи отбора си

Волейболният Пирин (Разлог) представи пълния си състав за новия сезон, с който ще участва в efbet Супер Волей.

Тимът за пореден път ще бъде воден от старши треньора Благовест Катранджиев.

Съставът на Пирин за сезон 2024/2025:

Пълен списък на състезателите по постове:

Разпределители:

Николай Манчев

Вилиан Хаджиев

Диагонали:

Мариян Наков

Георги Михалев

Посрещачи:

Радослав Попов

Теодор Каменов

Николай Стефанов

Централни блокировачи:

Костадин Гаджанов

Мартин Кръстев

Преслав Петков

Христо Манов

Либеро:

Дафин Коцаков

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