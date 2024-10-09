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  3. Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Елитната група до 15 години

  • 9 окт 2024 | 13:39
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Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Елитната група до 15 години

През изминалия уикенд се изиграха мачовете от деветия кръг в Елитната група до 15 години. В голямото дерби Лудогорец и Септември не се победиха, Левски се справи с Етър, а Академик (Пд) победи Берое.

Ето и всички резултати:

Левски - Етър 2:1
1:0 Кристиан Шиячки (2')
1:1 Александър Тодоров (41')
2:1 Красен Крумов (59')

Академик (Пловдив) - Берое 2:1 
1:0 Кристиян Митрушев (35')
1:1 Антон Христов (50')
2:1 Антоан Добрев (78')

Спартак (Варна) - ЦСКА-София 1:0 
1:0 Денислав Димов (80')

Добруджа - Локомотив (Пловдив) 1:3
1:0 Петър Трошев (7')
1:1 Мустафа Алиев (64')
1:2 Дмитрий Хорозов (70')
1:3 Виктор Шехов (79')

Лудогорец - Септември 1:1 
0:1 Денислав Андонов (23')
1:1 Витомир Тодоров (57')

Звезденбург - Национал 0:1 
0:1 Кристиян Колев (39')

Славия - Дунав 4:1
1:0 Ангел Мишев (12')
2:0 Иван Митов (28')
3:0 Теодор Пашовски (46')
4:0 Александър Цанков (52') аг
4:1 Боян Булатов (60')

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