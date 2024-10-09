Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Елитната група до 15 години

През изминалия уикенд се изиграха мачовете от деветия кръг в Елитната група до 15 години. В голямото дерби Лудогорец и Септември не се победиха, Левски се справи с Етър, а Академик (Пд) победи Берое.
Ето и всички резултати:
Левски - Етър 2:1
1:0 Кристиан Шиячки (2')
1:1 Александър Тодоров (41')
2:1 Красен Крумов (59')
Академик (Пловдив) - Берое 2:1
1:0 Кристиян Митрушев (35')
1:1 Антон Христов (50')
2:1 Антоан Добрев (78')
Спартак (Варна) - ЦСКА-София 1:0
1:0 Денислав Димов (80')
Добруджа - Локомотив (Пловдив) 1:3
1:0 Петър Трошев (7')
1:1 Мустафа Алиев (64')
1:2 Дмитрий Хорозов (70')
1:3 Виктор Шехов (79')
Лудогорец - Септември 1:1
0:1 Денислав Андонов (23')
1:1 Витомир Тодоров (57')
Звезденбург - Национал 0:1
0:1 Кристиян Колев (39')
Славия - Дунав 4:1
1:0 Ангел Мишев (12')
2:0 Иван Митов (28')
3:0 Теодор Пашовски (46')
4:0 Александър Цанков (52') аг
4:1 Боян Булатов (60')