Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Елитната група до 15 години

През изминалия уикенд се изиграха мачовете от деветия кръг в Елитната група до 15 години. В голямото дерби Лудогорец и Септември не се победиха, Левски се справи с Етър, а Академик (Пд) победи Берое.

Ето и всички резултати:

Левски - Етър 2:1

1:0 Кристиан Шиячки (2')

1:1 Александър Тодоров (41')

2:1 Красен Крумов (59')

Академик (Пловдив) - Берое 2:1

1:0 Кристиян Митрушев (35')

1:1 Антон Христов (50')

2:1 Антоан Добрев (78')

Спартак (Варна) - ЦСКА-София 1:0

1:0 Денислав Димов (80')

Добруджа - Локомотив (Пловдив) 1:3

1:0 Петър Трошев (7')

1:1 Мустафа Алиев (64')

1:2 Дмитрий Хорозов (70')

1:3 Виктор Шехов (79')

Лудогорец - Септември 1:1

0:1 Денислав Андонов (23')

1:1 Витомир Тодоров (57')

Звезденбург - Национал 0:1

0:1 Кристиян Колев (39')

Славия - Дунав 4:1

1:0 Ангел Мишев (12')

2:0 Иван Митов (28')

3:0 Теодор Пашовски (46')

4:0 Александър Цанков (52') аг

4:1 Боян Булатов (60')