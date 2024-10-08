Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Елитната група до 16 години

През изминалия уикенд се изигра деветият кръг в Елитната група до 16 години. В голямото дерби Лудогорец успя да победи Септември, Левски се справи с Етър, Ботев (Пд) разгроми Спартак (Пл).
Ето и всички резултати:
Левски - Етър 4:1
1:0 Пиер Дамянов (14')
1:1 Юзджан Алиманов (44')
2:1 Калоян Кирилов (65')
3:1 Мартин Гайдев (67')
4:1 Ернан Ангелов (71')
Пловдив 2015 - Арда 0:4
0:1 Беркай Осман (21')
0:2 Бурран Калинов (43')
0:3 Кристиян Николич (77') аг
0:4 Петър Кръстев (90'+1)
Ботев (Пловдив) - Спартак (Плевен) 10:1
0:1 Цветомир Конов (9')
1:1 Петър Байраков (10')
2:1 Мартин Петков (13')
3:1 Петър Байраков (33')
4:1 Мартин Петков (51')
5:1 Атанас Кирев (53')
6:1 Петър Байраков (57')
7:1 Деан Несторов (70')
8:1 Виктор Христов (72')
9:1 Атанас Кирев (85')
10:1 Виктор Христов (89')
Пирин - ЦСКА-София 1:2
1:0 Виктор-Крум Танев (27')
1:1 Владислав Величков (36') д
1:2 Стивън Матеев (76')
Лудогорец - Септември 2:0
1:0 Джем Андонов (23')
2:0 Петър Клявков (33')
Славия - Дунав 2:0
1:0 Християн Георгиев (51')
2:0 Александър Маринов (84')
Звезденбург - Национал 0:2
0:1 Теодор Василев (14')
0:2 Иво Плачков (28')
Хебър - Локомотив (Пловдив) 0:2
0:1 Веселин Димитров (29')
0:2 Методи Клисуранов (31')