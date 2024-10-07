Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Елитната група до 17 години

В събота се изигра осмият кръг на Елитната група до 17 години. В него Лудогорец победи Фратрия, Ботев (Пловдив) спечели срещу Септември, Локо (Пловдив) и Левски не се победиха. В друг интересен двубой Етър се налочи над Славия на Овча купел.

Ето всички резултати:

Славия - Етър 1:4

0:1 Недялко Стоянов (3')

1:1 Ивайло Димитров (24')

1:2 Калин Мирев (30') аг

1:3 Рафаел Чолаков (36')

1:4 Петър Петров (80')

Фратрия - Лудогорец 1:3

1:0 Стефан Стефанов (9')

1:1 Максим Минков (25')

1:2 Ивайло Тодоров (34')

1:3 Максим Минков (45')

Хебър - ЦСКА-София 0:2

0:1 Калоян Пулев (22')

0:2 Петко Аврамов (47')

Пловдив 2015 - Национал 0:1

0:1 Любомир Попов (80')

Локомотив (Пловдив) - Левски 2:2

0:1 Иво Мотев (14')

1:1 Данило Терасенко (37')

1:2 Радостин Стоилов (85')

2:2 Никола Ставрев (90')

Пирин - ЦСКА 1948 1:4

0:1 Димитър Буколски (3')

0:2 Радослав Караманов (18')

0:3 Дариус Дуролари (40')

1:3 Мартин Гогов (43')

1:4 Иван Дейков (48)

Септември - Ботев (Пловдив) 0:1

0:1 Костадин Павлов (24')

Черно море - Берое 1:0

1:0 Йордан Тодоров (77')

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