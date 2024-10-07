Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Елитната група до 17 години

В събота се изигра осмият кръг на Елитната група до 17 години. В него Лудогорец победи Фратрия, Ботев (Пловдив) спечели срещу Септември, Локо (Пловдив) и Левски не се победиха. В друг интересен двубой Етър се налочи над Славия на Овча купел.
Ето всички резултати:
Славия - Етър 1:4
0:1 Недялко Стоянов (3')
1:1 Ивайло Димитров (24')
1:2 Калин Мирев (30') аг
1:3 Рафаел Чолаков (36')
1:4 Петър Петров (80')
Фратрия - Лудогорец 1:3
1:0 Стефан Стефанов (9')
1:1 Максим Минков (25')
1:2 Ивайло Тодоров (34')
1:3 Максим Минков (45')
Хебър - ЦСКА-София 0:2
0:1 Калоян Пулев (22')
0:2 Петко Аврамов (47')
Пловдив 2015 - Национал 0:1
0:1 Любомир Попов (80')
Локомотив (Пловдив) - Левски 2:2
0:1 Иво Мотев (14')
1:1 Данило Терасенко (37')
1:2 Радостин Стоилов (85')
2:2 Никола Ставрев (90')
Пирин - ЦСКА 1948 1:4
0:1 Димитър Буколски (3')
0:2 Радослав Караманов (18')
0:3 Дариус Дуролари (40')
1:3 Мартин Гогов (43')
1:4 Иван Дейков (48)
Септември - Ботев (Пловдив) 0:1
0:1 Костадин Павлов (24')
Черно море - Берое 1:0
1:0 Йордан Тодоров (77')
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