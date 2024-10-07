Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Елитната група до 17 години

  • 7 окт 2024 | 19:30
  • 416
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Елитната група до 17 години

В събота се изигра осмият кръг на Елитната група до 17 години. В него Лудогорец победи Фратрия, Ботев (Пловдив) спечели срещу Септември, Локо (Пловдив) и Левски не се победиха. В друг интересен двубой Етър се налочи над Славия на Овча купел.

Ето всички резултати:

Славия - Етър 1:4
0:1 Недялко Стоянов (3')
1:1 Ивайло Димитров (24')
1:2 Калин Мирев (30') аг
1:3 Рафаел Чолаков (36')
1:4 Петър Петров (80')

Фратрия - Лудогорец 1:3
1:0 Стефан Стефанов (9')
1:1 Максим Минков (25')
1:2 Ивайло Тодоров (34')
1:3 Максим Минков (45')

Хебър - ЦСКА-София 0:2
0:1 Калоян Пулев (22')
0:2 Петко Аврамов (47')

Пловдив 2015 - Национал 0:1
0:1 Любомир Попов (80') 

Локомотив (Пловдив) - Левски 2:2
0:1 Иво Мотев (14')
1:1 Данило Терасенко (37')
1:2 Радостин Стоилов (85')
2:2 Никола Ставрев (90')

Пирин - ЦСКА 1948 1:4
0:1 Димитър Буколски (3')
0:2 Радослав Караманов (18')
0:3 Дариус Дуролари (40')
1:3 Мартин Гогов (43')
1:4 Иван Дейков (48)

Септември - Ботев (Пловдив) 0:1 
0:1 Костадин Павлов (24')

Черно море - Берое 1:0
1:0 Йордан Тодоров (77')

Следвай ни:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Бившият топ рефер Марк Клатенбърг: Знам Кабаков и Чинков

Бившият топ рефер Марк Клатенбърг: Знам Кабаков и Чинков

  • 7 окт 2024 | 15:27
  • 1950
  • 2
ЦСКА - София подновява тренировки утре на Панчарево

ЦСКА - София подновява тренировки утре на Панчарево

  • 7 окт 2024 | 15:26
  • 1687
  • 1
Етър стигна до ценен успех в Добрич

Етър стигна до ценен успех в Добрич

  • 7 окт 2024 | 17:56
  • 8374
  • 11
Промениха началния час на контролата между Ботев (Пд) и Крумовград

Промениха началния час на контролата между Ботев (Пд) и Крумовград

  • 7 окт 2024 | 15:13
  • 2429
  • 0
Павел Колев: Тези мачове се решават от една или две грешки

Павел Колев: Тези мачове се решават от една или две грешки

  • 7 окт 2024 | 15:10
  • 1605
  • 1
Лудогорец пусна в свободна продажба билети за двубоя с Атлетик Билбао

Лудогорец пусна в свободна продажба билети за двубоя с Атлетик Билбао

  • 7 окт 2024 | 15:03
  • 1529
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Професионалният футбол се отделя от БФС през 2026 година

Професионалният футбол се отделя от БФС през 2026 година

  • 7 окт 2024 | 16:30
  • 11413
  • 8
Първо в Sportal.bg: Жалба в съда блокира новия Управителен съвет на БФВ

Първо в Sportal.bg: Жалба в съда блокира новия Управителен съвет на БФВ

  • 7 окт 2024 | 18:06
  • 3673
  • 0
Илиев: Преди година никой не се интересуваше кой е викнат, а сега има 7 милиона състава

Илиев: Преди година никой не се интересуваше кой е викнат, а сега има 7 милиона състава

  • 7 окт 2024 | 12:18
  • 19179
  • 31
Цанко Цанков и мениджърът му искат среща с първите хора на държавата, обидени са, че атаката е дошла от българи

Цанко Цанков и мениджърът му искат среща с първите хора на държавата, обидени са, че атаката е дошла от българи

  • 7 окт 2024 | 12:45
  • 14468
  • 15
Етър стигна до ценен успех в Добрич

Етър стигна до ценен успех в Добрич

  • 7 окт 2024 | 17:56
  • 8374
  • 11
Академик Бултекс - Левски, Ъгба дебютира за домакините

Академик Бултекс - Левски, Ъгба дебютира за домакините

  • 7 окт 2024 | 17:38
  • 7528
  • 0