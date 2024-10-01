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Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Елитната група до 16 години

  • 1 окт 2024 | 17:25
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Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Елитната група до 16 години

През изминалия уикенд приключи осмият кръг на Елитната група до 16 години. В него Септември разгроми Пирин с 6:0, Лудогорец победи Спартак (Плевен) със същия резултат, а Левски загуби на Лаута от Локо (Пловдив).

Етър - Звезденбург 3:1
0:1 Никола Желязков (49')
1:1 Веселин Чамурков (74')
2:1 Гюнай Ахмедов (79')
3:1 Самуил Валериев (83')

Национал -  Пловдив 2015 5:1
1:0 Калоян Симеонов (30')
1:1 Никола Сакутски (42')
2:1 Иво Плачков (53')
3:1 Константин Михайлов (56')
4:1 Иво Плачков (65')
5:1 Иво Плачков (89')

Локомотив (Пловдив) - Левски 4:1
0:1 Мартин Стоянов (32')  
1:1 Патрик Койрушки (43')
2:1 Стилян Лазаров (71')
3:1  Александър Николаев (75')
4:1 Иван Кънчев (78')

ЦСКА-София - Славия 2:2
1:0 Бранимир Яначков (6')
1:1 Никола Кожухаров (14') аг
2:1 Любомир Праматаров (23')
2:2 Петър Благоев (81')

Арда - Ботев (Пловдив) 0:1 
0:1 Деан Несторов (90')

Септември - Пирин 6:0
1:0 Виктор Добрев (17')
2:0 Александър Вутов (42')
3:0 Димитър Маринов (50')
4:0 Виктор Георгиев (80')
5:0 Андрей Грозданов (83')
6:0 Андрей Грозданов (90')

Дунав - Хебър 2:1
1:0 Стефан Чукурлиев (6')
2:0 Стефан Дечев (32')
2:1 Иван Петков (70')

Спартак (Плевен) - Лудогорец 0:6
0:1 Джем Андонов (15')
0:2 Васил Иванов (44')
0:3 Николай Попов (51')
0:4 Николай Попов (55')
0:5 Васил Иванов (67')
0:6 Ястиян Георгиев (86')

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