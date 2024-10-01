Резултати, голмайстори и класиране след осмия кръг на Елитната група до 16 години

През изминалия уикенд приключи осмият кръг на Елитната група до 16 години. В него Септември разгроми Пирин с 6:0, Лудогорец победи Спартак (Плевен) със същия резултат, а Левски загуби на Лаута от Локо (Пловдив).

Етър - Звезденбург 3:1

0:1 Никола Желязков (49')

1:1 Веселин Чамурков (74')

2:1 Гюнай Ахмедов (79')

3:1 Самуил Валериев (83')

Национал - Пловдив 2015 5:1

1:0 Калоян Симеонов (30')

1:1 Никола Сакутски (42')

2:1 Иво Плачков (53')

3:1 Константин Михайлов (56')

4:1 Иво Плачков (65')

5:1 Иво Плачков (89')

Локомотив (Пловдив) - Левски 4:1

0:1 Мартин Стоянов (32')

1:1 Патрик Койрушки (43')

2:1 Стилян Лазаров (71')

3:1 Александър Николаев (75')

4:1 Иван Кънчев (78')

ЦСКА-София - Славия 2:2

1:0 Бранимир Яначков (6')

1:1 Никола Кожухаров (14') аг

2:1 Любомир Праматаров (23')

2:2 Петър Благоев (81')

Арда - Ботев (Пловдив) 0:1

0:1 Деан Несторов (90')

Септември - Пирин 6:0

1:0 Виктор Добрев (17')

2:0 Александър Вутов (42')

3:0 Димитър Маринов (50')

4:0 Виктор Георгиев (80')

5:0 Андрей Грозданов (83')

6:0 Андрей Грозданов (90')

Дунав - Хебър 2:1

1:0 Стефан Чукурлиев (6')

2:0 Стефан Дечев (32')

2:1 Иван Петков (70')

Спартак (Плевен) - Лудогорец 0:6

0:1 Джем Андонов (15')

0:2 Васил Иванов (44')

0:3 Николай Попов (51')

0:4 Николай Попов (55')

0:5 Васил Иванов (67')

0:6 Ястиян Георгиев (86')

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