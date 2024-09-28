Пълна програма на мачовете на Рилски спортист във ФИБА Къп

Шампионът от последния сезон в Sesame Национална баскетболна лига вече научи своите съперници в група F на турнира ФИБА Къп. Това са отборите на АЛБА Фехервар (Унгария), Калев (Естония) и Ле Портел (Франция).

Самоковци стартират мачовете си на европейска сцена на 9 октомври с гостува на АЛБА в Унгария. Седмица по-късно са домакини на естонския Калев.

ПЪЛНА ПРОГРАМА НА МАЧОВЕТЕ ОТ ГРУПА F НА РИЛСКИ СПОРТИСТ ВЪВ ФИБА КЪП:



09.10 - 19:00 ч. - АЛБА Фехервар - РИЛСКИ СПОРТИСТ



16.10 - 19:15 ч. - РИЛСКИ СПОРТИСТ – Калев



22.10 - 19:15 ч. - РИЛСКИ СПОРТИСТ – Ле Портел



30.10 - 19:15 ч. - РИЛСКИ СПОРТИСТ – АЛБА Фехервар



06.11 - 19:00 ч . - Калев - РИЛСКИ СПОРТИСТ



12.11 - 21:00 ч. - Ле Портел - РИЛСКИ СПОРТИСТ