Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Елитната група до 15 години

Без грешки за водачите в Елитната група до 15 години след шестия кръг. Лудогрец спечели гостуването си на Национал, Септември с обрат над Черно море, а ЦСКА-София и Левски също взеха своите мачове.
Ето всички резултати от кръга:
Национал - Лудогорец 0:1
0:1 Александър Александров (25')
Етър - Ботев (Пловдив) 2:2
1:0 Михаил Карашлийски (18')
2:0 Петър Петров (28')
2:1 Владимир Николов (48')
2:2 Даниел Тосев (72')
Берое - Спартак (Варна) 0:1
0:1 Даниел Павлов (27')
Славия - Левски 0:2
0:1 Крум Крумов (28')
0:2 Красен Крумов (41')
Локомотив (Пловдив) - Академик (Пловдив) 4:3
0:1 Илия Антонов (22')
1:1 Николай Неделчев (27')
1:2 Кристиян Митрушев (32')
2:2 Николай Неделчев (42')
2:3 Антоан Добрев (66')
3:3 Дмитрий Хорозов (68')
4:3 Николай Неделчев (74')
ЦСКА-София - Добруджа 2:0
1:0 Теодор Лазаров (49')
2:0 Виктор Цанков (82')
Черно море - Септември 1:2
1:0 Юлиян Димитров (15')
1:1 Искрен Добрев (54')
1:2 Александър Бибев (79')
Дунав - Звезденбург 2:2
1:0 Владин Симеонов (9')
2:0 Владин Симеонов (19')
2:1 Максим Киряков (42')
2:2 Радостин Боянов (66')
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