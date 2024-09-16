Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Елитната група до 15 години

  • 16 сеп 2024 | 16:47
  • 713
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Елитната група до 15 години

Без грешки за водачите в Елитната група до 15 години след шестия кръг. Лудогрец спечели гостуването си на Национал, Септември с обрат над Черно море, а ЦСКА-София и Левски също взеха своите мачове.

Ето всички резултати от кръга:

Национал - Лудогорец 0:1
0:1 Александър Александров (25')

Етър - Ботев (Пловдив) 2:2
1:0 Михаил Карашлийски (18')
2:0 Петър Петров (28')
2:1 Владимир Николов (48')
2:2 Даниел Тосев (72')

Берое - Спартак (Варна) 0:1
0:1 Даниел Павлов (27')

Славия - Левски 0:2 
0:1 Крум Крумов (28')
0:2 Красен Крумов (41')

Локомотив (Пловдив) - Академик (Пловдив) 4:3
0:1 Илия Антонов (22')
1:1 Николай Неделчев (27')
1:2 Кристиян Митрушев (32')
2:2 Николай Неделчев (42')
2:3 Антоан Добрев (66')
3:3 Дмитрий Хорозов (68')
4:3 Николай Неделчев (74')

ЦСКА-София - Добруджа 2:0
1:0 Теодор Лазаров (49')
2:0 Виктор Цанков (82')

Черно море - Септември 1:2
1:0 Юлиян Димитров (15')
1:1 Искрен Добрев (54')
1:2 Александър Бибев (79')

Дунав - Звезденбург 2:2
1:0 Владин Симеонов (9')
2:0 Владин Симеонов (19')
2:1 Максим Киряков (42')
2:2 Радостин Боянов (66')

Следвай ни:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Беласица 1:0 Добруджа, Гроси бележи

Беласица 1:0 Добруджа, Гроси бележи

  • 16 сеп 2024 | 17:42
  • 1899
  • 12
Левски възстановява след гръмката победа над ЦСКА 1948

Левски възстановява след гръмката победа над ЦСКА 1948

  • 16 сеп 2024 | 16:43
  • 733
  • 1
Черно-бял 16-ти септември в СУ "Христо Г. Данов"

Черно-бял 16-ти септември в СУ "Христо Г. Данов"

  • 16 сеп 2024 | 16:10
  • 476
  • 1
Играчи на Ботев зарадваха ученици

Играчи на Ботев зарадваха ученици

  • 16 сеп 2024 | 16:07
  • 470
  • 2
Ветераните на Черно море с победа в Турция

Ветераните на Черно море с победа в Турция

  • 16 сеп 2024 | 16:01
  • 642
  • 1
Лудогорец дари 4000 лева за Денис и 3000 лева за паметника на Чико

Лудогорец дари 4000 лева за Денис и 3000 лева за паметника на Чико

  • 16 сеп 2024 | 14:51
  • 1233
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Насар: Единствено подхвърлен допинг може да ме събори

Насар: Единствено подхвърлен допинг може да ме събори

  • 16 сеп 2024 | 12:15
  • 12729
  • 73
Започна дългоочакваното грандиозно дело срещу Ман Сити

Започна дългоочакваното грандиозно дело срещу Ман Сити

  • 16 сеп 2024 | 17:39
  • 1247
  • 2
ЦСКА - София е допрян до стената, какво ще стане на "Надежда"?

ЦСКА - София е допрян до стената, какво ще стане на "Надежда"?

  • 16 сеп 2024 | 07:18
  • 20630
  • 248
Карлос Насар: Искам да стана олимпийски шампион поне още веднъж

Карлос Насар: Искам да стана олимпийски шампион поне още веднъж

  • 16 сеп 2024 | 11:36
  • 12126
  • 22
Беласица 1:0 Добруджа, Гроси бележи

Беласица 1:0 Добруджа, Гроси бележи

  • 16 сеп 2024 | 17:42
  • 1899
  • 12
Трансфер при нас? Нека първо да ти видим социалните мрежи

Трансфер при нас? Нека първо да ти видим социалните мрежи

  • 16 сеп 2024 | 11:41
  • 11360
  • 12