Резултати, голмайстори и класиране след шестия кръг на Елитната група до 15 години

Без грешки за водачите в Елитната група до 15 години след шестия кръг. Лудогрец спечели гостуването си на Национал, Септември с обрат над Черно море, а ЦСКА-София и Левски също взеха своите мачове.

Ето всички резултати от кръга:

Национал - Лудогорец 0:1

0:1 Александър Александров (25')

Етър - Ботев (Пловдив) 2:2

1:0 Михаил Карашлийски (18')

2:0 Петър Петров (28')

2:1 Владимир Николов (48')

2:2 Даниел Тосев (72')

Берое - Спартак (Варна) 0:1

0:1 Даниел Павлов (27')

Славия - Левски 0:2

0:1 Крум Крумов (28')

0:2 Красен Крумов (41')

Локомотив (Пловдив) - Академик (Пловдив) 4:3

0:1 Илия Антонов (22')

1:1 Николай Неделчев (27')

1:2 Кристиян Митрушев (32')

2:2 Николай Неделчев (42')

2:3 Антоан Добрев (66')

3:3 Дмитрий Хорозов (68')

4:3 Николай Неделчев (74')

ЦСКА-София - Добруджа 2:0

1:0 Теодор Лазаров (49')

2:0 Виктор Цанков (82')

Черно море - Септември 1:2

1:0 Юлиян Димитров (15')

1:1 Искрен Добрев (54')

1:2 Александър Бибев (79')

Дунав - Звезденбург 2:2

1:0 Владин Симеонов (9')

2:0 Владин Симеонов (19')

2:1 Максим Киряков (42')

2:2 Радостин Боянов (66')

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