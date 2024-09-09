Резултати, голмайстори и класиране след петия кръг на Елитната група до 16 години

Без изненади премина петия кръг в Елитната група до 16 години. Ботев и Локо поделиха точките в дербито на Пловдив, докато Левски и Лудогорец записаха убедителни победи. Срещата между Септември и Арда пък бе отложена.

Ето всички резултати от кръга:

Звезденбург - Славия 1:4

1:0 Ахмед Ахмед (4')

1:1 Петър Благоев (40')

1:2 Светослав Иванов (45')

1:3 Петър Благоев (53')

1:4 Петър Благоев (75')

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 1:1

1:0 Атанас Кирев (40')

1:1 Благой Полежански (88')

Пирин - Национал 1:0

1:0 Никола Стоянов (61') д

Спартак (Плевен) - ЦСКА-София 1:4

0:1 Владислав Величков (6')

0:2 Владислав Величков (25')

1:2 Валентино Георгиев (49')

1:3 Георги Чолтеев (69')

1:4 Иван Милев (90'+1)

Пловдив 2015 - Дунав 0:6

0:1 Йоан Нофал (25')

0:2 Диян Тодоров (62')

0:3 Стефан Чукурлиев (67')

0:4 Стилиян Дамяно (68') аг

0:5 Мартин Колев (72')

0:6 Станислав Пенев (83')

Лудогорец - Етър 6:0

1:0 Джем Андонов (11')

2:0 Николай Попов (15')

3:0 Джем Андонов (30')

4:0 Тимур Мустафа (35')

5:0 Васил Иванов (53')

6:0 Тимур Мустафа (86')

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