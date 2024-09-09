Резултати, голмайстори и класиране след петия кръг на Елитната група до 16 години

Без изненади премина петия кръг в Елитната група до 16 години. Ботев и Локо поделиха точките в дербито на Пловдив, докато Левски и Лудогорец записаха убедителни победи. Срещата между Септември и Арда пък бе отложена.
Ето всички резултати от кръга:
Звезденбург - Славия 1:4
1:0 Ахмед Ахмед (4')
1:1 Петър Благоев (40')
1:2 Светослав Иванов (45')
1:3 Петър Благоев (53')
1:4 Петър Благоев (75')
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 1:1
1:0 Атанас Кирев (40')
1:1 Благой Полежански (88')
Пирин - Национал 1:0
1:0 Никола Стоянов (61') д
Спартак (Плевен) - ЦСКА-София 1:4
0:1 Владислав Величков (6')
0:2 Владислав Величков (25')
1:2 Валентино Георгиев (49')
1:3 Георги Чолтеев (69')
1:4 Иван Милев (90'+1)
Пловдив 2015 - Дунав 0:6
0:1 Йоан Нофал (25')
0:2 Диян Тодоров (62')
0:3 Стефан Чукурлиев (67')
0:4 Стилиян Дамяно (68') аг
0:5 Мартин Колев (72')
0:6 Станислав Пенев (83')
Лудогорец - Етър 6:0
1:0 Джем Андонов (11')
2:0 Николай Попов (15')
3:0 Джем Андонов (30')
4:0 Тимур Мустафа (35')
5:0 Васил Иванов (53')
6:0 Тимур Мустафа (86')
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