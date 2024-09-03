Резултати, голмайстори и класиране след четвъртия кръг на Елитната група до 17 години

В събота се изиграха всички мачове от четвъртия кръг на Елитната група до 17 години. Септември победи Левски в едно от дербитата и по този начин остана единственият отбор с пълен актив от точки.
Ето всички резултати от кръга:
Фратрия - Славия 0:3
0:1 Ивайло Димитров (32')
0:2 Ивайло Димитров (59')
0:3 Ивайло Димитров (69')
ЦСКА 1948 - Национал - отложен
Хебър - Черно море 1:0
1:0 Георги Трендафилов (57')
Пирин - Лудогорец 2:3
1:0 Ивайло Ивайлов Иванов (14')
1:1 Боян Иванов (28')
1:2 Ивайло Тодоров (46')
1:3 Максим Минков (56')
2:3 Георги Спасов Диманчев (70')
Септември - Левски 1:0
1:0 Венислав Михайлов (74')
Локомотив (Пловдив) - Етър 1:1
1:0 Франческо Георгиев (45')
1:1 Димитър Димитров (60') аг
Ботев (Пловдив) - ЦСКА - София 0:0
Пловдив 2015 - Берое 3:2
1:0 Теодор Колев (2')
2:0 Йоан Джелепов (4')
3:0 Теодор Колев (35')
3:1 Иван Петров (69')
3:2 Ивайло Димитров (88')
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