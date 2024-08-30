Челси и останалите отбори в Лигата на конференциите разбраха жребия си в турнира

Днес на специална церемония в Монако беше изтеглен жребият за основната схема на Лигата на конференциите, който се проведе при чисто нов формат. През този сезон за първи път груповата фаза на турнира беше заменена от шампионатна фаза, в която участие ще вземат 36 отбора.

По време на жребия участващите тимове бяха разделени в шест урни, като всеки изтегли по един съперник от всяка урна. Така всеки отбор ще изиграе по шест мача - три домакинства и три гостувания. Тъй като вече няма групи, клубовете ще бъдат включени в общо класиране от 36 тима. За 1/8-финалите директно ще продължат първите осем отбора, а останалите осминафиналисти ще бъдат определени от плейофи между тимовете от 9-о до 24-то място. Клубовете, завършили от 25-о до 36-о място ще отпаднат от турнира, вместо да участват в елиминациите. Мачовете ще се изиграят в шест кръга, като първият е на 3 октомври, а последният - на 19 декември. Плейофите и елиминациите са напролет, а финалът на турнира ще бъде във Вроцлав (Полша) в края на май догодина.

Най-голям интерес предизвика жребият на големия фаворит за трофея в турнира, а именно Челси. Съставът на Енцо Мареска ще бъде домакин на белгийския Гент, ирландския Шамрок Роувърс и арменския Ноа, а гостуванията на лондончани са срещу германския Хайденхайм, казахстанския Астана и гръцкия Панатинайкос. Двукратният финалист в турнира Фиорентина пък ще посрещне на своя стадион австрийския ЛАСК, уелския Дъ Ню Сейнтс и кипърския Пафос, а визитите му са на кипърския АПОЕЛ (Никозия), Витория (Гимараеш) и швейцарския Санкт Гален.

Испанският представител Бетис ще има домакинства срещу датския Копенхаген, финландския ХИК и словенския Целье, а ще пътува в чужбина за мачове срещу полския Легия (Варшава), чешкия Млада Болеслав и молдовския Петрокуб. България има само един футболист в турнира и това е Георги Костадинов. Неговият отбор АПОЕЛ (Никозия) ще приеме като домакин италианския Фиорентина, Астана и босненския Борац (Баня Лука), а ще гостува на норвежкия Молде, Шамрок Роувърс и Ноа.

Жребий за отборите от първа урна:



Гент - Челси (г), Молде (д), Омония (д), Лугано (г), Бачка Топола (д), Ларн (г)

Челси - Гент (д), Хайденхайм (г), Астана (г), Шамрок Роувърс (д), Панатинайкос (г), Ноа (д)

Копенхаген - Бетис (г), Истанбул Башакшехир (д), Рапид Виена (г), Хартс (д), Ягелония (д), Динамо Минск (г)

Фиорентина - ЛАСК (д), АПОЕЛ Никозия (г), Витория Гимараеш (г), Дъ Ню Сейнтс (д), Санкт Гален (г), Пафос (д)

Бетис - Копенхаген (д), Легия Варшава (г), ХИК (д), Млада Болеслав (г), Петрокуб (г), Целье (д)

ЛАСК - Фиорентина (г), Юргорден (д), Олимпия Любляна (г), Серкъл Брюж (д), Борац Баня Лука (г), Викингур (д)

Жребий за отборите от втора урна:



Истанбул Башакшехир - Копенхаген (г), Хайденхайм (д), Рапид Виена (д), Серкъл Брюж (г), Петрокуб (д), Целье (г)

Юргорден - ЛАСК (г), Легия Варшава (д), Витория Гимараеш (д), Дъ Ню Сейнтс (г), Панатинайкос (д), Викингур (г)

Легия Варшава - Бетис (д), Юргорден (г), Омония (г), Лугано (д), Бачка Топола (г), Динамо Минск (д)

АПОЕЛ Никозия - Фиорентина (д), Молде (г), Астана (д), Шамрок Роувърс (г), Борац Баня Лука (д), Ноа (г)

Молде - Гент (г), АПОЕЛ Никозия (д), ХИК (г), Млада Болеслав (д), Ягелония (г), Ларн (д)

Хайденхайм - Челси (д), Истанбул Башакшехир (г), Олимпия Любляна (д), Хартс (г), Санкт Гален (д), Пафос (г)

Жребий за отборите от трета урна:

ХИК - Бетис (г), Молде (д), Олимпия (д), Лугано (г), Панатинайкос (г), Динамо Минск (д)

Олимпия Любляна - ЛАСК (д), Хайденхайм (г), ХИК Хелзинки (г), Серкъл Брюж (д), Ягелония (г), Ларн (д)

Астана - Челси (д), АПОЕЛ Никозия (г), Витория Гимараеш (д), Дъ Ню Сейнтс (г), Бачка Топола (д), Пафос (г)

Витория Гимараеш - Фиорентина (д), Юргорден (г), Астана (г), Млада Болеслав (Д), Санкт Гален (г), Целье (д)

Омония - Гент (г), Легия Варшава (д), Рапид Виена (д), Хартс (г), Борац Баня Лука (г), Викингур (д)

Рапид Виена - Копенхаген (д), Истанбул Башакшехир (г), Омония (г), Шамрок Роувърс (д), Петрокуб (г), Ноа (д)

Жребий за отборите от четвърта урна:

Серкъл Брюж - ЛАСК (г), Истанбул Башакшехир (д), Олимпия Любляна (г), Хартс (д), Санкт Гален (д), Викингур (г)

Шамрок Роувърс - Челси (г), АПОЕЛ Никозия (д), Рапид (г), Дъ Ню Сейнтс (д), Борац Баня Лука (д), Ларн (г)

Дъ Ню Сейнтс - Фиорентина (г), Юргорден (д), Астана (д), Шамрок Роувърс (г), Панатинайкос (д), Целье (г)

Лугано - Гент (д), Легия Варшава (г), ХИК (д), Млада Болеслав (г), Бачка Топола (г), Пафос (д)

Хартс - Копенхаген (г), Хайденхайм (д), Омония (д), Серкъл Брюж (г), Петрокуб (д), Динамо Минск (г)

Млада Болеслав - Бетис (д), Молде (г), Витория Гимараеш (г), Лугано (д), Ягелония (д), Ноа (г)

Жребий за отборите от пета урна:

Петроклуб - Бетис (д), Истанбул Башакшехир (г), Рапид Виена (д), Хартс (г), Ягелония (г), Пафос (г)

Санкт Гален - Фиорентина (д), Хайденхайм (г), Витория Гимараеш (д), Серкъл Брюж (г), Бачка Топола (д), Ларн (г)

Панатинайкос - Челси (д), Юргорден (г), ХИК (д), Дъ Ню Сейнтс (г), Борац Баня Лука (г), Динамо Минск (г)

Бачка Топола - Гент (г), Легия Варшава (д), Астана (г), Лугано (д), Санкт Гален (г), Ноа (д)

Борац Баня Лука - ЛАСК (д), АПОЕЛ Никозия (г), Омония (д), Шамрок Роувърс (г), Панатинайкос (д), Викингур (г)

Ягелония - Копенхаген (г), Молде (д), Олимпия Любляна (д), Млада Болеслав (г), Санкт Гален (д), Целье (г)

Жребий за отборите от шеста урна:

Целье - Бетис (г), Истанбул Башакшехир (д), Витория Гимараеш (г), Дъ Ню Сейнтс (д), Ягелония (д), Пафос (г)

Ларн - Гент (д), Молде (г), Олимпия Любляна (г), Шамрок Роувърс (д), Санкт Гален (д), Динамо Минск (г)

Динамо Минск - Копенхаген (д), Легия Варшава (г), ХИК (г), Хартс (д), Панатинайкос (г), Ларн (д)

Пафос - Фиорентина (г), Хайденхайм (д), Астана (д), Лугано (г), Петрокуб (г), Целье (г)

Викингур - ЛАСК (г), Юргорден (д), Омония (г), Серкъл Брюж (д), Борац Баня Лука (д), Ноа (г)

Ноа - Челси (г), АПОЕЛ Никозия (д), Рапид Виена (г), Млада Болеслав (д), Бачка Топола (г), Викингур (д)

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