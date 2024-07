Сити определи цената на Алварес

Julián Álvarez has won 14 different trophies at 24 years old:



🇦🇷 World Cup

🇦🇷 Copa America

🇦🇷 Finalissima

🔴 Argentine Primera

🔴 Copa Libertadores

🔴 Copa Argentina

🔴 Supercopa Argentina

🔴 Trofeo de Campeones

🔴 Recopa Sudamericana

🔵 Champions League

🔵 Premier League

🔵 FA… pic.twitter.com/eXRXPXqQVo