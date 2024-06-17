Един нов отбор се включва от новия сезон в Евролигата

Ръководството на Евролигата обяви официално участниците в най-комерсиалния клубен баскетболен турнир за следващия сезон. Отборите отново са 18, като на мястото на испанския Валенсия се включва френския Париж Баскетбол.

Новият сезон на надпреварата ще започне в началото на месец октомври.

ВСИЧКИ ОТБОРИ В ЕВРОЛИГАТА ЗА СЕЗОН 2024/2025:



Панатинайкос

Олимпиакос

Реал Мадрид

Барселона

Саски Баскония

Жалгирис

Цървена звезда

Партизан

АЛБА Берлин

Байерн Мюнхен

Монако

Париж Баскетбол

АСВЕЛ Вильорбан

Фенербахче

Анадолу Ефес

Макаби Тел Авив

Олимпия Милано

Виртус Болоня

