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Евро 2024: Австрия 0:0 Франция
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Един нов отбор се включва от новия сезон в Евролигата

  • 17 юни 2024 | 21:10
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Един нов отбор се включва от новия сезон в Евролигата

Ръководството на Евролигата обяви официално участниците в най-комерсиалния клубен баскетболен турнир за следващия сезон. Отборите отново са 18, като на мястото на испанския Валенсия се включва френския Париж Баскетбол.

Новият сезон на надпреварата ще започне в началото на месец октомври.

ВСИЧКИ ОТБОРИ В ЕВРОЛИГАТА ЗА СЕЗОН 2024/2025:

Панатинайкос
Олимпиакос
Реал Мадрид
Барселона
Саски Баскония
Жалгирис
Цървена звезда
Партизан
АЛБА Берлин
Байерн Мюнхен
Монако
Париж Баскетбол
АСВЕЛ Вильорбан
Фенербахче
Анадолу Ефес
Макаби Тел Авив
Олимпия Милано
Виртус Болоня

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