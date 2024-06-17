Един нов отбор се включва от новия сезон в Евролигата

Ръководството на Евролигата обяви официално участниците в най-комерсиалния клубен баскетболен турнир за следващия сезон. Отборите отново са 18, като на мястото на испанския Валенсия се включва френския Париж Баскетбол.
Новият сезон на надпреварата ще започне в началото на месец октомври.
ВСИЧКИ ОТБОРИ В ЕВРОЛИГАТА ЗА СЕЗОН 2024/2025:
Панатинайкос
Олимпиакос
Реал Мадрид
Барселона
Саски Баскония
Жалгирис
Цървена звезда
Партизан
АЛБА Берлин
Байерн Мюнхен
Монако
Париж Баскетбол
АСВЕЛ Вильорбан
Фенербахче
Анадолу Ефес
Макаби Тел Авив
Олимпия Милано
Виртус Болоня