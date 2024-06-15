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Денис Карягин ще играе в турски гранд

  • 15 юни 2024 | 15:18
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Националът Денис Карягин ще играе през следващия сезон в турски гранд, научи Sportal.bg.

21-годишният волейболист, който през изминалия сезон носи екипите на френския Спейсърс (Тулуза) и руския Локомотив (Новосибирск), ще продължи кариерата си във вицешампиона на Турция Фенербахче (Истанбул).

Юношата на Нефтохимик 2010 (Бургас) е пред договор с “фенерите”.

Очаква се там да замени бившия национал Николай Пенчев, който игра в отбора през изминалия сезон.

Високият 204 сантиметра национал досега е играл и за италианския Монца и полския гранд ЗАКСА (Кендженджин-Козле).

Фенербахче вече е обявил няколко сигурни волейболисти за новия сезон и това са диагоналите Дражен Лубурич и Каан Гюрбюз, посрещачът Ийт Гюлмезоолу, разпределителят Джанер Пекшен, центърът Хасан Сикар и либерото Джанер Денгин.

Старши треньор на “фенерите” и през новия сезон ще бъде Керам Ерийълмаз, а отборът ще играе в Шампионската лига.

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