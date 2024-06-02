Голмайсторът на Югоизток е Тодор Тодоров (всички реализатори – сезон 2023-2024)

Тодор Тодоров е най-резултатния футболист на Югоизточната Трета лига през сезон 2023-2024 година. 36 гола вкара нападателят на Спартак (Пловдив). Той дръпна на конкурентите си още през есенния полусезон, когато се разписа 27 пъти. Отборът му е с най-много голове, общо 122 в току що завършилата кампания. Доминацията на спартаковци при реализаторите се допълва с 28-те точни удара на Георги Лазаров, който е на трето място в класирането на голмайсторите. Между двамата съотборници от Спартак е Пламен Иванов, който вкара 30 пъти за Загорец (Нова Загора).

Югоизточна Трета лига – голмайстори – сезон 2023-2024

36 – ТОДОР ТОДОРОВ – Спартак (Пловдив);

30 – Пламен Иванов – Загорец (Нова Загора);

28 – Георги Лазаров – Спартак (Пловдив);

25 – Ахмед Осман – Саяна (Хасково), Михаел Кисьов – Родопа (Смолян);

24 – Мирослав Радев – Спартак (Пловдив);

20 – Виктор Янев – Несебър;

19 – Рангел Игнатов – Атлетик (Куклен), Александър Андонов – ФК Ямбол (Ямбол);

18 – Никола Гавов – Несебър, Милен Танев – Саяна (Хасково);

17 – Теодор Стефанов – Родопа (Смолян);

16 – Георги Мавродиев – Гигант (Съединение), Димитър Алексиев – Димитровград, Емил Найденов – Ботев II (Пловдив), Петър Принджев – Сливен;

15 – Ангел Костов – Саяна (Хасково), Мирослав Манев – Атлетик (Куклен), Джоб Руни Окпаначи – Созопол, Никола Лалев – по 5 гола за Левски (Карлово) и 10 гола за Секирово (Раковски);

14 – Иво Казаков – Ботев II (Пловдив), Ненко Петров – Карнобат, Пламен Колев – по 7 гола за Розова долина (Казанлък) и 6 гола за Левски (Карлово);

13 – Аурел Мусай – Гигант (Съединение), Божидар Костадинов – Локомотив II (Пловдив), Борислав Трендафилов – Созопол, Христо Димитров Христов – по 6 гола за Саяна (Хасково) и 7 гола за Димитровград;

12 – Николай Дросев – Несебър, Георги Георгиев, Димитър Законов – Асеновец (Асеновград), Йосиф Табаков – Секирово (Раковски), Иван Стоянов – Сливен;

11 – Александър Праматаров – Спартак (Пловдив), Християн Казаков – Гигант (Съединение), Стефан Рабаджийски – Секирово (Раковски), Стоян Маринов – ФК Ямбол (Ямбол), Никола Гелин – по 5 гола за Ботев II (Пловдив) и 6 гола за Несебър, Венцислав Иванов – по 3 гола за Загорец (Нова Загора) и 8 гола за Розова долина (Казанлък);

10 – Иван Винков – Загорец (Нова Загора), Филип Сантов – Димитровград, Пламен Крислов – Левски (Карлово);

9 – Григор Георгиев – Димитровград, Шабан Осман – Асеновец (Асеновград), Мартин Димитров – Карнобат, Ивелин Илиев – по 3 гола за Розова долина (Казанлък) и 6 гола за Левски (Карлово);

8 – Валентин Сливов – Несебър, Георги Коев, Здравко Жилов – Гигант (Съединение), Кристиян Стоилов – Загорец (Нова Загора), Иван Чергев – Розова долина (Казанлък), Цецо Главчев – Левски (Карлово);

7 – Нуретин Пюскюлю – Несебър, Бисер Бонев – Ботев II (Пловдив), Мартин Маринов – Розова долина (Казанлък), Даниел Кутев – Родопа (Смолян), Иван Узунов, Мартин Хайдаров, Васил Църцев – Локомотив II (Пловдив), Ахмед Сюнетчиев – Левски (Карлово), Даниел Стаматов – Карнобат, Антон Узунов – по 4 гола за Созопол и 3 гола за Несебър, Иван Марев – по 2 гола за Карнобат и 5 гола за Сливен;

6 – Венцислав Христов, Кристиян Парашкевов, Тодор Петров – Несебър, Христо Стоянов – Саяна (Хасково), Венцислав Гюзелев – Спартак (Пловдив), Красимир Здравков – Гигант (Съединение), Димитър Диклиев, Даниел Коков – Ботев II (Пловдив), Борислав Семетски – Родопа (Смолян), Реджеб Халил – Асеновец (Асеновград), Даниел Маджаров – Локомотив II (Пловдив), Диян Молдованов – Созопол, Иван Гендов, Запрян Запрянов – Секирово (Раковски);

5 – Стоянчо Велинов, Иван Веселинов Стоянов – Несебър, Красимир Илиев – Саяна (Хасково), Атанас Стамболов – Гигант (Съединение), Иван Тошев – Загорец (Нова Загора), Константин Павлов – Ботев II (Пловдив), Тони Лесов, Станимир Празов – Локомотив II (Пловдив), Даниел Димитров – Созопол, Алекс Георгиев – Сокол (Марково);

4 – Генчо Далев – Несебър, Цветелин Петров – Саяна (Хасково), Васил Стойчев – Спартак (Пловдив), Георги Йорданов, Иван Петров, Николай Янков – Загорец (Нова Загора), Иван Лазаров, Никола Данчев, Емил Аргиров – Атлетик (Куклен), Николай Георгиев, Стоян Иванов – Розова долина (Казанлък), Кръстьо Банев, Петър Андреев – Локомотив II (Пловдив), Венцислав Белчев – Асеновец (Асеновград), Келеши Сукес – Созопол, Пламен Табаков, Венцислав Изевков – Секирово (Раковски), Михаел Лалев – Левски (Карлово), Патрик Попов, Симеон Русев – ФК Ямбол (Ямбол), Александър Стойчев, Станимир Марински, Сезгин Четин – Сокол (Марково), Деян Иванов, Стефанос Антониу – Берое II (Стара Загора);

3 – Радослав Терзиев, Коста Далев – Несебър, Бейсим Бейсим – Саяна (Хасково), Райко Алов – Гигант (Съединение), Донислав Бозев – Загорец (Нова Загора), Даниел Йовчев, Мирослав Илиев, Алтан Ружди – Димитровград, Мирослав Георгиев, Ивайло Видев, Габриел Златанов, Велиян Видолов – Ботев II (Пловдив), Росен Димитров, Димитър Димитров, Деньо Кършаков, Монир Бадарин – Розова долина (Казанлък), Христо Ковачев – Родопа (Смолян), Тодор Петков – Созопол, Станислав Вълчев, Мирослав Енчев – ФК Ямбол (Ямбол), Мустафа Мустафа, Ивайло Стойчев – Карнобат, Валентин Коев – Сокол (Марково), Виктор Панеков – по 2 гола за Сокол (Марково) и 1 гол за Гигант (Съединение);

2 – Виктор Кунев, Георги Маджаров, Никола Костов – Несебър, Беркай Халил, Васил Колев, Илиян Марчев – Саяна (Хасково), Станимир Димитров, Пламен Цончев, Антон Маргаритов, Даниел Спасов – Спартак (Пловдив), Стоян Митев, Никола Марин – Гигант (Съединение), Ивелин Иванов, Пламен Тенев – Загорец (Нова Загора), Дамян Чаушев – Димитровград, Георги Кущинаров, Йордан Айвазов, Костадин Татаров – Ботев II (Пловдив), Кристиян Орманов, Александър Колев, Димитър Юруков, Александър Христев – Атлетик (Куклен), Никола Минков – Розова долина (Казанлък), Халибрям Кърмаджъ, Стоян Славков, Нерджиб Неджиб, Александър Димов, Мутлу Алиев – Асеновец (Асеновград), Аксел Велев – Локомотив II (Пловдив), Станислав Митов, Христомир Иванов – Созопол, Никола Грозданов – Левски (Карлово), Янаки Панайотов – ФК Ямбол (Ямбол), Енгин Мустафа, Антон Атанасов – Карнобат, Георги Попов, Йордан Йорданов – Сливен, Ангел Рахов, Мартин Славов, Низар Алруб, Стилян Стойчев – Сокол (Марково), Даниел Стефанов, Мирослав Мирчев, Стилян Русенов, Илиян Стоянов – Берое II (Стара Загора), Надим Ангелов – по 1 гол за Розова долина (Казанлък) и 1 гол за Саяна (Хасково), Венцислав Богданов – по 1 гол за Гигант (Съединение) и 1 гол за Левски (Карлово);

1 – Петър Сърхошев – Несебър, Костадин Пеев, Иван Ангелов, Митко Плахов, Лазар Гълъбов, Димитър Щерев, Георги Юлиянов, Стоян Иванов – Саяна (Хасково), Александър Стойчев, Йордан Пейчинов, Йълмаз Сюлейман, Радослав Влашев, Димитър Балинов, Владимир Айтов – Спартак (Пловдив), Иван Скерлев, Атанас Стоименов, Станислав Василев, Кристиян Николов – Гигант (Съединение), Якуб Идризов, Александър Хардалов – Загорец (Нова Загора), Атанас Йорданов, Горан Ахмед, Вълчан Чанев, Атанас Кръстев, Цветомир Матев – Димитровград, Александър Георгиев, Димитър Папазов, Даниел Гичев, Атанас Йорданов, Радослав Караманов, Андрей Цой – Ботев II (Пловдив), Борислав Хаджиев, Виделeн Сердарски, Мартин Иванов, Димитър Казаков, Янко Гюзлев, Юлиян Романов – Атлетик (Куклен), Ивайло Димитров, Иво Иванов, Стоян Вергиев – Розова долина (Казанлък), Радослав Узунов, Антон Белюков, Даниел Стефанов, Елмир Мустански, Николай Тихомиров, Радостин Самуилов – Родопа (Смолян), Славчо Шоколаров, Петър Шопов, Веселин Филипов, Иляз Билал – Асеновец (Асеновград), Иван Кръстев, Иван Арамазов, Виан Станков, Тодор Нейчев, Ефе Али – Локомотив II (Пловдив), Даниел Андреев, Михай Чиобану, Божидар Киряков – Созопол, Пламен Занчев, Пламен Айлов, Йордан Маджаров, Валентин Маджарски, Георги Балджийски, Ерай Карадайъ – Секирово (Раковски), Иван Георгиев, Кирил Личев, Георги Костов, Габриел Земярски, Петър Петров – Левски (Карлово), Александър Станчев, Павлин Георгиев, Мирослав Христов – ФК Ямбол (Ямбол), Златко Ненов, Яни Николов, Валентин Иванов, Симеон Баев – Карнобат, Стоян Николов, Йордан Панчев, Владимир Зафиров, Здравко Петров, Коста Янакиев, Иван Минчев – Сливен, Георги Какалов-син, Мирослав Атанасов, Николай Парнаров, Стоян Митев, Димитър Петров – Сокол (Марково), Мирослав Георгиев, Валентин Недялков, Васил Василев, Александър Петров, Валентин Желязков, Павел Кочев, Али Айвазов, Стефан Димитров, Никола Цолев – Берое II (Стара Загора).

Забележка : Не са известни имената на авторите на 3 гола за Секирово (Раковски).

Югоизточна Трета лига – автоголове – сезон 2023-2024

1 – Васил Богданов – Асеновец (срещу Сокол Марково);

1 - Асеновец (срещу Загорец Нова Загора);

1 – Николай Тихомиров – Родопа (срещу Розова долина Казанлък);

1 – Роман Васенев – Карнобат (срещу Асеновец Асеновград);

1 – Ивелин Стоянов – Сливен (срещу Гигант Съединение);

1 – Нуретин Пюскюлю – Несебър (срещу Загорец Нова Загора);

1 – Васил Църцев – Локомотив II Пловдив (срещу Саяна Хасково);

1 – Диян Молдованов – Созопол (срещу Берое II Стара Загора)

1 – Димитър Алтънов Берое II (срещу Ботев II Пловдив)

1 – ? – Гигант Съединение (срещу Асеновец Асеновград);

1 – ? – Секирово (срещу Димитровград);

1 – ? – Сливен (срещу Локомотив II Пловдив)

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