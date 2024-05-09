Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 16 години

Славия - Спартак (Плевен) 4:4

1:0 Велизар Ветов (6')

1:1 Ивелин Николаев (13')

2:1 Давид Николов (14')

2:2 Иван Иванов (29')

3:2 Давид Николов (55')

3:3 Ивелин Николаев (57')

3:4 Ивелин Николаев (59')

4:4 Велизар Ветов (63')

Лудогорец - Национал 2:0

1:0 Максим Минков (33') д

2:0 Мартин Николов (88')

Берое - Пловдив 2015 0:0

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 4:0

1:0 Симеон Турлаков (22') аг

2:0 Махир Шерифов (37')

3:0 Марин Раленеков (47')

4:0 Тодор Гергишаров (70')

Спартак (Пловдив) - Хебър 0:1

0:1 Виктор Тлачански (17')

Звезденбург - Левски 0:1

Радостин Стоилов (64') д

Септември - Пирин 2:0

1:0 Калоян Стоянов (45'+2)

2:0 Никола Генчев (72')

Арда - ЦСКА-София 1:1

1:0 Никола Добриков (3')

1:1 Божидар Илиев (84')

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