Резултати и голмайстори от 26-ия кръг на Елитната група до 16 години

Славия - Спартак (Плевен) 4:4
1:0 Велизар Ветов (6')
1:1 Ивелин Николаев (13')
2:1 Давид Николов (14')
2:2 Иван Иванов (29')
3:2 Давид Николов (55')
3:3 Ивелин Николаев (57')
3:4 Ивелин Николаев (59')
4:4 Велизар Ветов (63')
Лудогорец - Национал 2:0
1:0 Максим Минков (33') д
2:0 Мартин Николов (88')
Берое - Пловдив 2015 0:0
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 4:0
1:0 Симеон Турлаков (22') аг
2:0 Махир Шерифов (37')
3:0 Марин Раленеков (47')
4:0 Тодор Гергишаров (70')
Спартак (Пловдив) - Хебър 0:1
0:1 Виктор Тлачански (17')
Звезденбург - Левски 0:1
Радостин Стоилов (64') д
Септември - Пирин 2:0
1:0 Калоян Стоянов (45'+2)
2:0 Никола Генчев (72')
Арда - ЦСКА-София 1:1
1:0 Никола Добриков (3')
1:1 Божидар Илиев (84')
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