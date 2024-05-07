Дербито на Втора лига между отборите на Марек и Добруджа бе поверено на Георги Кабаков

Международният рефер Георги Кабаков ще свири дербито на 32-ия кръг във Втора лига между отборите на Марек и Добруджа, съобщиха от БФС.
Той ще има тежката задача да ръководи двубоя на стадион "Бончук", който се явява пряк сблъсък за третата позиция, която дава право на участие в бараж за влизане в efbet Лига. Три кръга преди края на сезона Марек е на трето място с 54 точки, на точка пред четвъртия Монтана и на четири пред петия Добруджа.
Лидер в класирането е Спартак (Варна), който със своите 63 точки вече си гарантира завръщане в елита, а на второ място с 59 точки е Септември.
Съдийски назначения за мачовете от 32-ия кръг във Втора лига:
11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:
ПФК Марица 1921 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Валентин Любомиров Стефанов
АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ти: Геро Георгиев Писков
СН: Крум Добринов Стоилов
11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:
Спартак 1918 Варна - ФК Литекс Ловеч
ГС: Станимир Георгиев Тодоров
АС1: Петър Николаев Михов АС2: Павлин Петков Петков
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Георги Иванов Хаджийски
11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:
ОФК Бдин 1923 Видин - ОФК Спартак Плевен
ГС: Иван Стефанов Иванов
АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ти: Антонио Тодоров Антов
СН: Милко Петков Николов
11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:
ФК Черноморец 1919 Бургас - ЦСКА 1948 II
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Атанас Петров Бозев
12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:
Дунав Русе - ПФК Монтана 1921
ГС: Тодор Недялков Киров
АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Йосиф Петров Ронков
12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:
ОФК Янтра 2019 Габрово - Спортист 2009 Своге
ГС: Мартин Иванов Марков
АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Асен Йорданов Николов
12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:
ОФК Беласица Петрич - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Георги Иванов Иванов
АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ти: Георги Петров Стоянов
СН: Тихомир Димитров Костовски
12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:
ПФК Септември София - ФК Струмска слава 1927 Радомир
ГС: Вилиян Весков Видинов
АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Любомир Николаев Вушовски
СН: Стефан Иванов Йорданов
13 май 2024 година, понеделник, 15:00 часа:
ФК Марек 1915 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ти: Кристиян Николов Колев
СН: Веселин Мишев Добриянов
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