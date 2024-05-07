Дербито на Втора лига между отборите на Марек и Добруджа бе поверено на Георги Кабаков

Международният рефер Георги Кабаков ще свири дербито на 32-ия кръг във Втора лига между отборите на Марек и Добруджа, съобщиха от БФС.

Той ще има тежката задача да ръководи двубоя на стадион "Бончук", който се явява пряк сблъсък за третата позиция, която дава право на участие в бараж за влизане в efbet Лига. Три кръга преди края на сезона Марек е на трето място с 54 точки, на точка пред четвъртия Монтана и на четири пред петия Добруджа.

Лидер в класирането е Спартак (Варна), който със своите 63 точки вече си гарантира завръщане в елита, а на второ място с 59 точки е Септември.

Съдийски назначения за мачовете от 32-ия кръг във Втора лига:

11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:

ПФК Марица 1921 - ФК Черноморец Балчик

ГС: Валентин Любомиров Стефанов

АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ти: Геро Георгиев Писков

СН: Крум Добринов Стоилов



11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:

Спартак 1918 Варна - ФК Литекс Ловеч

ГС: Станимир Георгиев Тодоров

АС1: Петър Николаев Михов АС2: Павлин Петков Петков

4-ти: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Георги Иванов Хаджийски



11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:

ОФК Бдин 1923 Видин - ОФК Спартак Плевен

ГС: Иван Стефанов Иванов

АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ти: Антонио Тодоров Антов

СН: Милко Петков Николов

11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:

ФК Черноморец 1919 Бургас - ЦСКА 1948 II

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ти: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Атанас Петров Бозев

12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:

Дунав Русе - ПФК Монтана 1921

ГС: Тодор Недялков Киров

АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ти: Борис Борисов Попов

СН: Йосиф Петров Ронков

12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:

ОФК Янтра 2019 Габрово - Спортист 2009 Своге

ГС: Мартин Иванов Марков

АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Асен Йорданов Николов

12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:

ОФК Беласица Петрич - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Георги Иванов Иванов

АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ти: Георги Петров Стоянов

СН: Тихомир Димитров Костовски

12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:

ПФК Септември София - ФК Струмска слава 1927 Радомир

ГС: Вилиян Весков Видинов

АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ти: Любомир Николаев Вушовски

СН: Стефан Иванов Йорданов

13 май 2024 година, понеделник, 15:00 часа:

ФК Марек 1915 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ти: Кристиян Николов Колев

СН: Веселин Мишев Добриянов

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