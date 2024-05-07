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  3. Дербито на Втора лига между отборите на Марек и Добруджа бе поверено на Георги Кабаков

Дербито на Втора лига между отборите на Марек и Добруджа бе поверено на Георги Кабаков

  • 7 май 2024 | 18:56
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Дербито на Втора лига между отборите на Марек и Добруджа бе поверено на Георги Кабаков

Международният рефер Георги Кабаков ще свири дербито на 32-ия кръг във Втора лига между отборите на Марек и Добруджа, съобщиха от БФС.

Той ще има тежката задача да ръководи двубоя на стадион "Бончук", който се явява пряк сблъсък за третата позиция, която дава право на участие в бараж за влизане в efbet Лига. Три кръга преди края на сезона Марек е на трето място с 54 точки, на точка пред четвъртия Монтана и на четири пред петия Добруджа. 

Лидер в класирането е Спартак (Варна), който със своите 63 точки вече си гарантира завръщане в елита, а на второ място с 59 точки е Септември.

Съдийски назначения за мачовете от 32-ия кръг във Втора лига:

11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:

ПФК Марица 1921 - ФК Черноморец Балчик

ГС: Валентин Любомиров Стефанов    

АС1: Асен Крумов Крумов    АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ти: Геро Георгиев Писков                

СН: Крум Добринов Стоилов     
 

11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:

Спартак 1918 Варна - ФК Литекс Ловеч

ГС: Станимир Георгиев Тодоров    

АС1: Петър Николаев Михов    АС2: Павлин Петков Петков

4-ти: Кристиян Младенов Тодоров                

СН: Георги Иванов Хаджийски     
 

11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:

ОФК Бдин 1923 Видин - ОФК Спартак Плевен

ГС: Иван Стефанов Иванов    

АС1: Радослав Георгинов Вутов    АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ти: Антонио Тодоров Антов                

СН: Милко Петков Николов     

 

11 май 2024 година, събота, 18:00 часа:

ФК Черноморец 1919 Бургас - ЦСКА 1948 II

ГС: Димитър Димитров Димитров    

АС1: Даниел Милков Ников    АС2: Никифор Деянов Велков

4-ти: Ивайло Красимиров Ненков                

СН: Атанас Петров Бозев     

 

12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:

Дунав Русе - ПФК Монтана 1921

ГС: Тодор Недялков Киров    

АС1: Богомил Севдалинов Димитров    АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ти: Борис Борисов Попов                

СН: Йосиф Петров Ронков     

 

12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:

ОФК Янтра 2019 Габрово - Спортист 2009 Своге

ГС: Мартин Иванов Марков    

АС1: Владимир Ангелов Велев    АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски                

СН: Асен Йорданов Николов     

 

12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:

ОФК Беласица Петрич - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Георги Иванов Иванов    

АС1: Владимир Здравков Хубенов    АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ти: Георги Петров Стоянов                

СН: Тихомир Димитров Костовски     

 

12 май 2024 година, неделя, 18:00 часа:

ПФК Септември София - ФК Струмска слава 1927 Радомир

ГС: Вилиян Весков Видинов    

АС1: Георги Димчев Великов    АС2: Марин Иванов Бонев

4-ти: Любомир Николаев Вушовски                

СН: Стефан Иванов Йорданов     

 

13 май 2024 година, понеделник, 15:00 часа:

ФК Марек 1915 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Георги Николов Кабаков    

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов    АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ти: Кристиян Николов Колев                

СН: Веселин Мишев Добриянов     

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